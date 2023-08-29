29 августа
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Автоновости

Белоснежный внедорожник с монобровью продают за 2,2 млн рублей в Барнауле

BMW X6 M 4.4 AT 2010 года выпуска продают за 2,2 млн рублей в Барнауле. Машина в белоснежном цвете, а посередине - черная вставка, напоминающая монобровь.

Белоснежный внедорожник с монобровью продают за 2,2 млн рублей в Барнауле
Белоснежный внедорожник с монобровью продают за 2,2 млн рублей в Барнауле
Авито

BMW Х6 М стал первым в истории BMW Motorsport автомобилем с полным приводом и турбированным двигателем.

Автомобиль считается среднеразмерным кроссовером, ведь он сочетает в себе признаки как внедорожника, так и купе.

Салон отделан кожей белого цвета. В систему управления включены четерехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, парктроник, датчик дождя, электропривод зеркал

"Стоит самая крутая музыка Individual", - отмечает владелец.

У BMW X6 М бензиновый двигатель на 4,4 л, автоматическая коробка передач и 555 лошадиных сил. При этом расход топлива составляет 13,9 л на 100 км.

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