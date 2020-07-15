Просто звери. ТОП-5 самых дорогих машин для бездорожья в Барнауле

Автомобили класса «люкс» с подогревом сидений и системой кондиционирования салона сегодня едут мимо. В новом авторейтинге altapress.ru только покоряющие бездорожье машины — компактные и легкие багги. В Барнауле ценители добраться в непроходимую глушь продают своих спутников на площадках Авито и drom.ru.

Багги — легковые авто с высокой степенью проходимости по бездорожью. Название у компактных машин говорящее — «жучки». Их начали создавать в Америке 1950-х годов, используя корпус от уже неходового Volkswagen Käfer («Фольксваген Жук»). Мастера того времени снимали двери и крылья, а оставляли только штатный кузов или устанавливали облегченную раму.

Получилась эдакая машина без окон, без дверей, иногда с крышей, иногда — без. Небольшой вес, широкие колеса — идеальная комплектация для похода по болотистой местности или песочной дороге. Посмотрим, что из этого ряда продается в Барнауле.

1 место. Can-Am Maverick Trail DPS 1000 — 1,6 млн рублей

Can-Am Maverick Trail DPS 1000. Сайты частных объявлений.

По барнаульскому бездорожью отъездили пять авто и все они сейчас находятся на вторичном рынке. Первый в этой гонке по ценовому критерию — багги Can-Am Maverick Trail DPS 1000. Автор объявления запросил за аппарат 1 млн 600 тысяч рублей. Цена, видимо оправдана, раз пробег пока составил всего 450 км. К тому же, как пишет автор, на вездеходе установлено много всяких аксессуаров.

2 место. BRP Maverick Trail DPS — 1,6 млн рублей

BRP Maverick Trail DPS Сайты частных объявлений.

Следом за ним, нос к носу, идет BRP Maverick Trail DPS. Багги покатал хозяина по грязи и кочкам всего один летний сезон и встал на прикол в гараж. Продавец включил в общую стоимость часть модификаций: «крыша, двери, багажник сзади, полноразмерное запасное колесо». Реальному покупателю обещают торг. Так что стартовуюцену можно еще сбить.

3 место. Polaris Ranger RZR XP 900 EFI — 1,1 млн рублей

Polaris Ranger RZR XP 900 EFI. Сайты частных объявлений.

На полмиллиона отстал Polaris Ranger RZR XP 900 EFI. Хотя дополнений у «жучка» куча: «рычаги с увеличенным клиренсом, передний, задний силовые бампера, запасное колесо, крепление под бензопилу, лебедка, шноркель, полная защита днища (алюминий), выхлоп прямоток muzzy’s, дверигрязевая резина, дополнительный свет, стекло лобовое со стеклоочистителем, сумка-рундук». Выпустили автомобиль в 2011 году, автор объявления приобрел его в 2012-м. Эксплуатировали машину не больше двух-трех сезонов, если судить по пробегу в 900 км.

4 место. BRP Maverick 1000 RS — 1,050 млн рублей

BRP Maverick 1000 RS. Сайты частных объявлений.

BRP Maverick 1000 RS отстал от тройки лидеров всего на 50 тыс. рублей. Зато в рейтинге пробега багги он накрутил больше всех — 4 200 км. Автор уверяет, что техника находится в хорошем состоянии и использовалась только в походах. После каждого заезда регулярно чистилась, обновлялась и обрастала новыми деталями. Стоимость модификаций составила 300 тыс. рублей. Владелец пишет, что в машине установлена хорошая звуковая система и «новая резина itp blackwater evolution 30×10r-14 на дисках Itp ss r14».

5 место. Polaris Ranger RZR XP 900 — 990 тыс. рублей

Polaris Ranger RZR XP 900. Сайты частных объявлений.

До миллиона чуть-чуть не дотянул еще один «рейнджер». Но к нему стоит присмотреться за обваренный по кругу силовой каркас, зеркала от «Нивы» и прочий «ЗИП», который автор обещает отдать бесплатно. Продавец не отвергает торг, оплата только наличными. Пробег у багги 2012 года выпуска равен 919 км.