Безопасность и высокотехнологичные ассистенты: чем хороша Новая ŠKODA OCTAVIA

Один из ассистентов поможет с парковкой, в том числе:
— подача сигналов при выполнении перпендикулярной парковки передним и задним ходом;
— ассистент маневрирования Manoeuvre Assist (передний и задний);
— парковочный автопилот Park Assist 3.0:
- выполнение параллельной парковки;
- выполнение поперечной парковки передним ходом;
- выезд с места параллельной парковки;
- выполнение перпендикулярной парковки задним ходом.
Подробности смотрите в нашем видео!
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