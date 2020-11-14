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Автоновости
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Безопасность и высокотехнологичные ассистенты: чем хороша Новая ŠKODA OCTAVIA

Новая ŠKODA OCTAVIA оснащается целым рядом современных систем, облегчающих эксплуатацию автомобиля.

Новая ŠKODA OCTAVIA.
Новая ŠKODA OCTAVIA.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Один из ассистентов поможет с парковкой, в том числе:

— подача сигналов при выполнении перпендикулярной парковки передним и задним ходом;
— ассистент маневрирования Manoeuvre Assist (передний и задний);
— парковочный автопилот Park Assist 3.0:

  • выполнение параллельной парковки;
  • выполнение поперечной парковки передним ходом;
  • выезд с места параллельной парковки;
  • выполнение перпендикулярной парковки задним ходом.

Подробности смотрите в нашем видео!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

  • ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
  • СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

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