Безопасность и высокотехнологичные ассистенты: чем хороша Новая ŠKODA OCTAVIA

Один из ассистентов поможет с парковкой, в том числе:

— подача сигналов при выполнении перпендикулярной парковки передним и задним ходом;

— ассистент маневрирования Manoeuvre Assist (передний и задний);

— парковочный автопилот Park Assist 3.0:

выполнение параллельной парковки;

выполнение поперечной парковки передним ходом;

выезд с места параллельной парковки;

выполнение перпендикулярной парковки задним ходом.

Подробности смотрите в нашем видео!