По всей протяженности стоят проспекты Красноармейский, Калинина, Строителей. Проспект Ленина скован от улицы Партизанской до улицы Профинтерна, на которых с движением тоже непросто.
К тому же возле ЦУМа образовалась аварийно-опасная зона — будьте внимательны.
Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.
За пределами центра движение парализовано на улице Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и Загородная улица. Затор на Змеиногорском тракте.