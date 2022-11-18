18 ноября
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Автоновости

Бинго — десять из десяти. Пробки в 10 баллов сковали Барнаул

Вечер пятницы, и барнаульцы радостно сорвались с работы домой. Однако, к их несчастью, дороги быстро сковали пробки. И еще какие — 10 баллов по данным «Яндекс.Пробки». Altapress.ru рассказывает, где дорожная ситуация тяжелее всего.

Пробки 10 баллов в Барнауле
Пробки 10 баллов в Барнауле
Яндекс.Пробки

По всей протяженности стоят проспекты Красноармейский, Калинина, Строителей. Проспект Ленина скован от улицы Партизанской до улицы Профинтерна, на которых с движением тоже непросто.

К тому же возле ЦУМа образовалась аварийно-опасная зона — будьте внимательны.

Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.

За пределами центра движение парализовано на улице Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и Загородная улица. Затор на Змеиногорском тракте.

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