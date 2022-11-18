Вечер пятницы, и барнаульцы радостно сорвались с работы домой. Однако, к их несчастью, дороги быстро сковали пробки. И еще какие — 10 баллов по данным « Яндекс.Пробки ». Altapress.ru рассказывает, где дорожная ситуация тяжелее всего.

По всей протяженности стоят проспекты Красноармейский, Калинина, Строителей. Проспект Ленина скован от улицы Партизанской до улицы Профинтерна, на которых с движением тоже непросто.

К тому же возле ЦУМа образовалась аварийно-опасная зона — будьте внимательны.

Автомобилисты застряли на улицах Победная, Челюскинцев, Молодежная, Партизанская, Гоголя, Сизова и Цеховая улица. Стоит переулок Ядринцева.

За пределами центра движение парализовано на улице Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и Загородная улица. Затор на Змеиногорском тракте.