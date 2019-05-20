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Битые и неудержимые: на Алтае зрелищные автогонки прошли с множеством аварий

19 мая под Рубцовском прошел I этап чемпионата Алтайского края по автокроссу. За победу в нем боролись гонщики на «Ладах» и багги из нескольких регионов России и Казахстана, передает «Местное время».

Автокросс в Рубцовске.
Автокросс в Рубцовске.
Ирина Жукова

На старт трассы у села Бобкова вышли 48 пилотов из Новосибирска, Кемерова, Киселевска, Новокузнецка, Омска, Барнаула, Бийска, Рубцовска, Полысаево, Ордынского, Екатеринбурга и из Республики Казахстана (Семей и Павлодар).

Гонки проходили с массовыми столкновениями на треке. Практически в каждом заезде с трассы эвакуировали по нескольку машин. Например, из трех багги финиша достиг только один, а в утешительном заезде заднеприводной «классики» стартовали шесть машин, но закончили гонку только три. А один раз вообще столкнулись сразу четыре автомобиля.

В классе заднеприводных автомобилей победил барнаулец Владимир Стребков. На багги первым стал новосибирец Игорь Плотников. Среди детей от 8 до 12 лет золото завоевал Владислав Костюшин из Новосибирска, а среди гонщиков от 5 до 8 лет победил рубцовчанин Илья Гладков.

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