Бывшая жена Сечина стала распродавать роскошные подарки

Экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольга Рожкова продала один из самых дорогих внедорожников в мире — Bentley Bentayga — за 12 млн рублей ушел злостному неплательщику штрафов ГИБДД.

Покупателем редкого автомобиля стал 37-летний предприниматель из Омска Константин Воронкевич, пишет Life.

Но распоряжаться роскошной машиной он не может — новый владелец задолжал 21 тыс. рублей в счет штрафов и налогов. Из-за этого судебные приставы ограничили регистрацию иномарки.

Сообщалось, что стоимость автомобиля составляет 20 млн рублей, однако экс-супруга Сечина продала его почти вдвое дешевле.

Игорь Сечин и Ольга Сечина (в девичестве Рожкова) развелись в ноябре 2017 года, пишет ura.ru. Разница в возрасте пары составляла 25 лет. Причины развода до сих пор остаются тайной для публики. Между тем ходят слухи, что супруга топ-менеджера закрутила роман с молодым итальянским автогонщиком.

Сечин оставил Рожковой Bentley Bentayga W12 Twin Turbo и спорткар Mercedes-Benz AMG S63. Он выплачивает алименты на содержание общей дочери.

Первая жена Игоря Сечина в 1990-е годы торговала недвижимостью, а после развода сохранила за собой особняк бывших супругов в охраняемой природной территории Москвы.