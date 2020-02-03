Бийчанин стал одним из 10 новых владельцев люксового спорткара в России

В 2019 году 10 человек приобрели автомобили британской марки Aston Martin в России. Среди них оказался один покупатель из Алтайского края, говорится в сообщении агенства «Автостат».

Пять авто приобрели жители Москвы, две уехали в Реутов и Красногорск (Московская область), по одному автомобилю продали жителям Екатеринбурга, Омска и Бийска.

Самой популярной моделью британского люксового бренда у россиян оказался Aston Martin DB11, разошедшийся тиражом в шесть штук. Кроме этого, в 2019 году они приобрели еще три экземпляра модели Vantage и 1 — V12.

Причем продажи британской марки в нашей стране упали по сравнению с 2018 годом. Тогда обладателями этих автомобилей стали 13 человек.

Цены на эти автомобили варьируются от 17 до 19 млн рублей.