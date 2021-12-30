Бийчанка не пропустила ребенка на переходе и сама пришла в полицию сдаваться

Ранее в сообществе «Бийск — мой город!» опубликовали видео с камеры наблюдения на пересечении переулка Можайского и улицы Ломоносова.
«Вот так возле школы № 34 пропускают пешеходов. Вопрос к ГИБДД: можно ли привлечь к ответственности водителя, который едва не спровоцировал аварию с участием несовершеннолетнего?» — говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как ребенок вышел на переход, в это же время подъехал автомобиль и притормозил, а после неожиданно продолжил движение.
В Госавтоинспекции заметили обращение и отреагировали.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявили факт нарушения ПДД. 24 декабря неустановленный водитель на автомобиле Nissan Cube не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу», — рассказали в ведомстве.
На следующий день после распространения в соцсетях информации о розыске в полицию пришла жительница Бийска, управлявшая машиной.
Правоохранители привлекли ее «к административной ответственности по всей строгости закона».
Ранее в Бийске пешеход на переходе чудом не умер под колесами лихача.