Бийчанка не пропустила ребенка на переходе и сама пришла в полицию сдаваться

В Бийске привлекли к ответственности женщину, которая на автомобиле не пропустила ребенка на пешеходном переходе, сообщает « Бийский рабочий ».

В Бийске водительница не пропустила ребенка на переходе.

Ранее в сообществе «Бийск — мой город!» опубликовали видео с камеры наблюдения на пересечении переулка Можайского и улицы Ломоносова.

«Вот так возле школы № 34 пропускают пешеходов. Вопрос к ГИБДД: можно ли привлечь к ответственности водителя, который едва не спровоцировал аварию с участием несовершеннолетнего?» — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как ребенок вышел на переход, в это же время подъехал автомобиль и притормозил, а после неожиданно продолжил движение.



В Госавтоинспекции заметили обращение и отреагировали.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявили факт нарушения ПДД. 24 декабря неустановленный водитель на автомобиле Nissan Cube не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу», — рассказали в ведомстве.

На следующий день после распространения в соцсетях информации о розыске в полицию пришла жительница Бийска, управлявшая машиной.

Правоохранители привлекли ее «к административной ответственности по всей строгости закона».

Ранее в Бийске пешеход на переходе чудом не умер под колесами лихача.