1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Бийчанка не пропустила ребенка на переходе и сама пришла в полицию сдаваться

В Бийске привлекли к ответственности женщину, которая на автомобиле не пропустила ребенка на пешеходном переходе, сообщает «Бийский рабочий».

В Бийске водительница не пропустила ребенка на переходе.
В Бийске водительница не пропустила ребенка на переходе.
кадр из видео.

Ранее в сообществе «Бийск — мой город!» опубликовали видео с камеры наблюдения на пересечении переулка Можайского и улицы Ломоносова.

«Вот так возле школы № 34 пропускают пешеходов. Вопрос к ГИБДД: можно ли привлечь к ответственности водителя, который едва не спровоцировал аварию с участием несовершеннолетнего?» — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как ребенок вышел на переход, в это же время подъехал автомобиль и притормозил, а после неожиданно продолжил движение.


В Госавтоинспекции заметили обращение и отреагировали.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявили факт нарушения ПДД. 24 декабря неустановленный водитель на автомобиле Nissan Cube не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу», — рассказали в ведомстве.

На следующий день после распространения в соцсетях информации о розыске в полицию пришла жительница Бийска, управлявшая машиной.

Правоохранители привлекли ее «к административной ответственности по всей строгости закона».

Ранее в Бийске пешеход на переходе чудом не умер под колесами лихача.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость