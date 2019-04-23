Бийский гаишник отказался от взятки

Под Бийском пьяный водитель предлагал сотруднику ГИБДД взятку. Тот отказался, и теперь автомобилиста будут судить сразу по нескольким уголовным статьям, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

Все произошло в марте 2019 года в селе Первомайское Бийского района. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел 41-летний мужчина. Выяснилось, что прав у него нет — их забрали за езду в нетрезвом виде. Более того, и в этот раз автомобилист был пьян.

Водитель не хотел, чтобы его машину забирали на штрафстоянку. Он попытался «решить вопрос»: положил у рычага переключения передач патрульного автомобиля деньги. Но полицейский, которому они предназначались, отказался брать взятку.

Теперь любителя нетрезвой езды будут судить за езду в нетрезвом виде и покушение на мелкое взятничество. Дело с обвинительным заключением уже в суде, уточнили в следкоме.

Ранее за попытку дать взятку гаишнику барнаульского автомобилиста оштрафовали на 5 тыс. рублей.