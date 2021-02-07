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Автоновости

Благими намерениями. Сибиряк взялся подвезти детей в школу и попался полиции

Житель Кемеровской области оказался в интересном положении, сообщает паблик «Инцидент Кузбасс». Он решил сделать благое дело — подвезти детей до школы, но попал на штраф в размере 21 тыс. рублей.

Ока в Белово
Ока в Белово
drom.ru

Мужчина из деревни Мозжуха решил подбросить соседских детей до школы. Четверых он посадил на заднее сидение, а еще одного взрослого пассажира — на переднее.

Но далеко уехать не смог — на трассе попался на глаза сотрудникам ДПС. Они остановили автомобиль и попросили предъявить документы.

Выяснилось, что ни один из школьников не был пристегнут ремнями безопасности, у водителя не оказалось водительского удостоверения и полиса страхования, да и сама машина была переполнена и вместо четырех человек в автомобиле «Ока» находились шестеро.



В итоге автомобиль изъяли на спецстоянку, теперь ее владелец обязан выплатить штраф в размере 21 500 рублей.

До школы никто не доехал.

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