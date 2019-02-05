Благодаря «Марии-Ра» продажи Mercedes в Алтайском крае выросли на 366%

В Алтайском крае в 2018 году выросли продажи новых грузовых автомобилей. Значительнее всего спрос поднялся на иномарки. Например, Mercedes за год продал в регионе на 366% машин больше, чем годом ранее, сообщили altapress.ru в аналитическом агентстве « Автостат ».

Самый популярный бренд на рынке новых грузовиков Алтайского края — КАМАЗ. Согласно данным агентства, в 2018 году в регионе их купили 178 штук. На втором месте ГАЗ с 104 машинами. Обе отечественные марки увеличили продажи на территории края на 10%.

На третьем месте по числу продаж расположился НЕФАЗ (81 шт.). Это самосвалы на базе КАМАЗа, востребованные у аграриев Алтайского края.

Из иностранных брендов самыми востребованными оказались SCANIA и MAN (76 и 75 грузовиков соответственно). Интересно, что продажи первого бренда выросли на 38% относительно 2017 года, а второго упали ровно на это же значение.

Также в топ-10 марок в сегменте грузовых автомобилей вошли:

DAF — 35 шт. ( +3%),

+3%), МАЗ — 30 шт ( +7%),

+7%), САЗ ( самосвалы на базе ГАЗ) — 29 ( +28%),

самосвалы на базе ГАЗ) — 29 +28%), HINO — 28 шт. ( -24%),

-24%), Mercedes — 28 шт. ( +366%).

По информации altapress.ru, продажи Mercedes в Алтайском крае выросли столь значительно потому, что партию грузовиков этой марки закупила торговая сеть «Мария-Ра».

В целом в 2018 году в Алтайском крае на учет поставили 750 новых грузовиков. Это на 30 больше, чем годом ранее, уточнили в «Автостате».