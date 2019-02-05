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5 февраля -37°C

Благодаря «Марии-Ра» продажи Mercedes в Алтайском крае выросли на 366%

В Алтайском крае в 2018 году выросли продажи новых грузовых автомобилей. Значительнее всего спрос поднялся на иномарки. Например, Mercedes за год продал в регионе на 366% машин больше, чем годом ранее, сообщили altapress.ru в аналитическом агентстве «Автостат».

Грузовик выезжает из логистического центра "Марии-Ра". Новоалтайск, 2019 год.
Грузовик выезжает из логистического центра "Марии-Ра". Новоалтайск, 2019 год.
Анна Зайкова

Самый популярный бренд на рынке новых грузовиков Алтайского края — КАМАЗ. Согласно данным агентства, в 2018 году в регионе их купили 178 штук. На втором месте ГАЗ с 104 машинами. Обе отечественные марки увеличили продажи на территории края на 10%.

На третьем месте по числу продаж расположился НЕФАЗ (81 шт.). Это самосвалы на базе КАМАЗа, востребованные у аграриев Алтайского края.

Из иностранных брендов самыми востребованными оказались SCANIA и MAN (76 и 75 грузовиков соответственно). Интересно, что продажи первого бренда выросли на 38% относительно 2017 года, а второго упали ровно на это же значение.

Также в топ-10 марок в сегменте грузовых автомобилей вошли:

  • DAF — 35 шт. (+3%),
  • МАЗ — 30 шт (+7%),
  • САЗ (самосвалы на базе ГАЗ) — 29 (+28%),
  • HINO — 28 шт. (-24%),
  • Mercedes — 28 шт. (+366%).

По информации altapress.ru, продажи Mercedes в Алтайском крае выросли столь значительно потому, что партию грузовиков этой марки закупила торговая сеть «Мария-Ра».

В целом в 2018 году в Алтайском крае на учет поставили 750 новых грузовиков. Это на 30 больше, чем годом ранее, уточнили в «Автостате».

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