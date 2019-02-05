Благодаря «Марии-Ра» продажи Mercedes в Алтайском крае выросли на 366%

Самый популярный бренд на рынке новых грузовиков Алтайского края — КАМАЗ. Согласно данным агентства, в 2018 году в регионе их купили 178 штук. На втором месте ГАЗ с 104 машинами. Обе отечественные марки увеличили продажи на территории края на 10%.
На третьем месте по числу продаж расположился НЕФАЗ (81 шт.). Это самосвалы на базе КАМАЗа, востребованные у аграриев Алтайского края.
Из иностранных брендов самыми востребованными оказались SCANIA и MAN (76 и 75 грузовиков соответственно). Интересно, что продажи первого бренда выросли на 38% относительно 2017 года, а второго упали ровно на это же значение.
Также в топ-10 марок в сегменте грузовых автомобилей вошли:
- DAF — 35 шт. (+3%),
- МАЗ — 30 шт (+7%),
- САЗ (самосвалы на базе ГАЗ) — 29 (+28%),
- HINO — 28 шт. (-24%),
- Mercedes — 28 шт. (+366%).
По информации altapress.ru, продажи Mercedes в Алтайском крае выросли столь значительно потому, что партию грузовиков этой марки закупила торговая сеть «Мария-Ра».
В целом в 2018 году в Алтайском крае на учет поставили 750 новых грузовиков. Это на 30 больше, чем годом ранее, уточнили в «Автостате».