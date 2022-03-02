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Автоновости

BMW и Ford уходят с российского рынка

BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей. Их примеру последовал и Ford Sollers.

Новые BMW 6 Series GT G32 LCI и 5 Series G30 LCI с выгодой.
Новые BMW 6 Series GT G32 LCI и 5 Series G30 LCI с выгодой.
АО «ЛК «Европлан»

В BMW Group рассказали «Ведомостям», что дальнейшие решение будут приниматься исходя из развития ситуации.

«В настоящее время мы работаем над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят нам в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW», — сообщили в компании.

Сборка автомобилей BMW была запущена на «Автоторе» в 1999 году. С 2012 года велись переговоры о строительстве отдельного завода BMW в Калининграде.

У Ford в России есть совместное предприятие с «Соллерс» — Ford Sollers. Как отметили в Ford, сейчас ее бизнес в России сконцентрирован «исключительно на производстве автофургонов и продажах через неконтролируемый пакет акций в Sollers Ford», пишет РБК.

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