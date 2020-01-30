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Автоновости

Более десятка дорог в Алтайском крае все еще закрыты для движения

Циклон со снегом и метелями покинул Алтайский край, но пока ограничения для водителей еще действуют на 11 участках автодорог, сообщили в краевом правительстве.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.мвд.рф

По данным Алтайавтодора, 30 января продолжает действовать ограничение движения для всех видов транспорта на следующих участках:

  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от села Курья до границы Республики Казахстан);
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);
  • Батурово — Киприно — Юдиха;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка и от села Нижняя Суетка до Славгорода);
  • Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава (с 20 по 73 километр);
  • Топчиха — Парфеново — Песчаное;
  • подъезд к поселку Комариха;
  • Алексеевка — Березовка — Солонешное (от села Соловьиха до села Березовка);
  • Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа (с 34 по 81 километр);
  • Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка.
  • Дорога Мельниковка — Александровка (с 0 по 19 километр) открыта только для легковых автомобилей.

30 января в регионе похолодание, без осадков, ночью по востоку небольшой снег. Ветер западный 2−7 м/с, ночью порывы до 13 м/с.

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