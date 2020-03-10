Более десятка трасс в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

Для всех видов транспорта движение полностью ограничено на следующих дорогах:
- Бийск — Белокуриха;
- Алейск — Петропавловское — Смоленское, от с. Петропавловское до с. Смоленское и от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района;
- Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, от с. Павловск до г. Камень-на-Оби;
- Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, с 0 км по 97 км;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево Баевского района до с. Знаменка Славгородского района;
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от г. Змеиногорск до г. Рубцовск;
- Алейск-Чарышское, от г. Алейск до с. Чарышское ;
- Поспелиха — Новичиха — Волчиха, от с. Поспелиха до с. Новичиха;
- Троицкое — Целинное, от с. Троицкое до с. Целинное;
- А-322 — Горняк — Староалейское, от г. Горняк до с. Староалейское;
- Шипуново — Краснощеково — Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;
- Алейск — Буканское, от г. Алейск до с.Буканское.
Для большегрузного и пассажирского транспорта ограничение действует на автодороге Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района.
Проезд полностью восстановлен на трассе Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан.
На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.
По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.