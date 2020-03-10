Более десятка трасс в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

В Алтайском крае 10 марта продолжается непогода. Дорожники перекрывают для движения новые трассы. В краевом минтрансе опубликовали полный список закрытых дорог.

Для всех видов транспорта движение полностью ограничено на следующих дорогах:

Бийск — Белокуриха;

Алейск — Петропавловское — Смоленское , от с. Петропавловское до с. Смоленское и от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района;

от с. Петропавловское до с. Смоленское и от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района; Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области , от с. Павловск до г. Камень-на-Оби;

от с. Павловск до г. Камень-на-Оби; Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай , с 0 км по 97 км;

с 0 км по 97 км; Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород , от с. Баево Баевского района до с. Знаменка Славгородского района;

от с. Баево Баевского района до с. Знаменка Славгородского района; Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан , от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;

от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан; Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области , от г. Змеиногорск до г. Рубцовск;

от г. Змеиногорск до г. Рубцовск; Алейск-Чарышское , от г. Алейск до с. Чарышское ;

от г. Алейск до с. Чарышское ; Поспелиха — Новичиха — Волчиха , от с. Поспелиха до с. Новичиха;

от с. Поспелиха до с. Новичиха; Троицкое — Целинное , от с. Троицкое до с. Целинное;

от с. Троицкое до с. Целинное; А-322 — Горняк — Староалейское , от г. Горняк до с. Староалейское;

от г. Горняк до с. Староалейское; Шипуново — Краснощеково — Курья , от с. Краснощеково до с. Курья;

от с. Краснощеково до с. Курья; Алейск — Буканское , от г. Алейск до с.Буканское.

Для большегрузного и пассажирского транспорта ограничение действует на автодороге Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района.

Проезд полностью восстановлен на трассе Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан.

На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.

По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.