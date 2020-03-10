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10 марта -2°C

Более десятка трасс в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

В Алтайском крае 10 марта продолжается непогода. Дорожники перекрывают для движения новые трассы. В краевом минтрансе опубликовали полный список закрытых дорог.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Для всех видов транспорта движение полностью ограничено на следующих дорогах:

  • Бийск — Белокуриха;
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от с. Петропавловское до с. Смоленское и от г. Алейск до с. Краснодарское Усть-Пристанского района;
  • Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, от с. Павловск до г. Камень-на-Оби;
  • Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, с 0 км по 97 км;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево Баевского района до с. Знаменка Славгородского района;
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от г. Змеиногорск до г. Рубцовск;
  • Алейск-Чарышское, от г. Алейск до с. Чарышское ;
  • Поспелиха — Новичиха — Волчиха, от с. Поспелиха до с. Новичиха;
  • Троицкое — Целинное, от с. Троицкое до с. Целинное;
  • А-322 — Горняк — Староалейское, от г. Горняк до с. Староалейское;
  • Шипуново — Краснощеково — Курья, от с. Краснощеково до с. Курья;
  • Алейск — Буканское, от г. Алейск до с.Буканское.

Для большегрузного и пассажирского транспорта ограничение действует на автодороге Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района.

Проезд полностью восстановлен на трассе Барнаул — Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан.

На дорогах региона задействовано более 500 единиц техники.

По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

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