Более половины водителей для самообороны возят с собой ножи, ломики и клюшки для гольфа

Более 60% водителей на всякий случай держат в своих машинах средства самообороны, которые не требуют лицензирования, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Uremont.

23,6% водителей возят с собой светошумовые устройства, небольшие ножи, ломики, клюшки для гольфа, монтировку и другие «предметы ударно-дробящего и колюще-режущего действия».

16,3% опрошенных держат наготове газовые и перцовые баллончики. 14,8% надеются на бейсбольную биту. Есть и те, кто не считает нужным иметь при себе средства самообороны — 33,5% респондентов.

Еще 6,4% признались, что не смогли бы воспользоваться «оружием», даже если бы хранили его в автомобиле.

Примечательно, что травматический пистолет и прочие предметы, которые требуют разрешения, имеют лишь 3,4% респондентов. Самым же непопулярным оказался электрошокер — на него уповают 2% автолюбителей.

Опрос проводился осенью 2019 года среди 6193 клиентов онлайн-сервиса в возрасте от 18 до 55 лет.