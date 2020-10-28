Более 90 тысяч автомобилей Lada отзывает АвтоВАЗ

Причиной отзыва стал риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — сообщили в ведомстве.
АвтоВАЗ предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр, пишет bfm.ru.
Определить, попадает ли машина под отзыв, также можно будет по списку VIN-номеров, который будет опубликован на сайте Росстандарта.