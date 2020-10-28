Более 90 тысяч автомобилей Lada отзывает АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобиля Lada моделей XRay и Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва стал риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — сообщили в ведомстве.

АвтоВАЗ предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр, пишет bfm.ru.

Определить, попадает ли машина под отзыв, также можно будет по списку VIN-номеров, который будет опубликован на сайте Росстандарта.