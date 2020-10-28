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Автоновости

Более 90 тысяч автомобилей Lada отзывает АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ отзывает 90 124 автомобиля Lada моделей XRay и Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, сообщается на сайте Росстандарта.

Сибиряк за самый крупный помидор получил автомобиль Lada Granta.
Сибиряк за самый крупный помидор получил автомобиль Lada Granta.
minusinsk.info.

Причиной отзыва стал риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — сообщили в ведомстве.

АвтоВАЗ предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр, пишет bfm.ru.

Определить, попадает ли машина под отзыв, также можно будет по списку VIN-номеров, который будет опубликован на сайте Росстандарта.

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