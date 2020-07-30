Более 250 уклонистов от штрафов поймали сотрудники ГИБДД в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД по Алтайскому краю успешно потрудились в рамках мероприятия «Должник». В ходе проверок они выявили 257 должников и возбудили административные дела по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ («уклонение от исполнения административного наказания»).

Простыми словами, 257 жителей Алтайского края не оплатили в указанный законом срок административный штраф за нарушение правил дорожного движения. На оплату им было отведено 60 дней.

В соответствие с законодательством, проштрафившихся граждан теперь ждет либо наложение административного штрафа в двукратном размере (не менее 1000 рублей), либо арест до 15 суток, либо 50 часов обязательных общественных работ. Все эти меры прописаны в статье 20.25 КоАП РФ.

Тем не менее, штрафникам сделали небольшую поблажку — граждане могут уплатить штраф в размере половины суммы от первоначального. Но при условии, что оплата будет произведена в первые 20 суток со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что при отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания денежной суммы в порядке, предусмотренном законодательством.