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28 февраля -1°C

Смертельные ДТП и пьяные водители: алтайская ГИБДД подвела итоги года

В Алтайском крае снизилось число аварий, но выросло количество погибших в них. Реже стали происходить ДТП с участием общественного транспорта, но пьяные водители все равно садятся за руль автобусов. Об итогах работы ведомства 27 февраля на пресс-конференции сообщил Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Дорога зимой.
Дорога зимой.
СС0

Показательная статистика

Меры, принятые в 2019 году, позволили снизить число зарегистрированных ДТП с 2901 до 2791 и количество людей, которые в них пострадали: с 3716 до 3576. Однако при этом на 15 человек возросло количество погибших в авариях. В минувшем году эта цифра составила 252 человека.

Несмотря на это, согласно оценочным показателям эффективность работы по обеспечению безопасности дорожного движения оценивается удовлетворительно, — отметил Владислав Перцев.

Основная часть всех аварий по-прежнему происходит в городах и населенных пунктах региона, а также на дорогах федерального значения. С очагами аварийности будут бороться в том числе с помощью установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Дорожный конус.
Дорожный конус.
СС0

Начальник краевой ГИБДД добавил, что проблемным вопросом остается аварийность, связанная с наездами на пешеходов. Кроме того, под угрозой по-прежнему дети-пассажиры.

Владислав Перцев,
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю:

На сегодняшний день каждый второй ребенок-участник ДТП был пассажиром. 10 из 12 погибших ребятишек находились в салонах автомобилей. В двух случаях преступное пренебрежение родителями средствами безопасности при опрокидывании машины привели к гибели детей. Это произошло в Заринском и Романовском районах.

Общественный транспорт под контролем

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

Говоря о пассажирских перевозках, Владислав Перцев сообщил, что 2019 году снизилось число ДТП, допущенных по вине водителей автобусов. Причинами аварии стала их низкая транспортная дисциплина. Напомним, решать эту проблему в том числе помогают скрытые проверки.

Всего выявили 11 525 нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта, в том числе 515 фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями. Кроме того, было 13 случаев управления пьяными водителями. В 4 из них речь шла о регулярных маршрутах.

Значительные штрафы

В 2019 в регионе действовало 88 стационарных и 12 передвижных комплексов фотовидеофиксации ПДД «Арена».

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

За 12 месяцев минувшего года сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 663 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов — 449 млн рублей, оплачено 556 тыс. штрафов на сумму 218 млн рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости и проездом перекрестков.

Всего же за нарушения ПДД в Алтайском вынесено 937 тыс. постановлений на сумму более 773 млн. Оплачено 797 тыс. на сумму более 369 млн рублей.

Владислав Перцев отметил, что ведомство продолжит принимать меры для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП. Особое внимание — безопасности детей и общественному транспорту.

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