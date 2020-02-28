Смертельные ДТП и пьяные водители: алтайская ГИБДД подвела итоги года

В Алтайском крае снизилось число аварий, но выросло количество погибших в них. Реже стали происходить ДТП с участием общественного транспорта, но пьяные водители все равно садятся за руль автобусов. Об итогах работы ведомства 27 февраля на пресс-конференции сообщил Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Показательная статистика

Меры, принятые в 2019 году, позволили снизить число зарегистрированных ДТП с 2901 до 2791 и количество людей, которые в них пострадали: с 3716 до 3576. Однако при этом на 15 человек возросло количество погибших в авариях. В минувшем году эта цифра составила 252 человека.

Несмотря на это, согласно оценочным показателям эффективность работы по обеспечению безопасности дорожного движения оценивается удовлетворительно, — отметил Владислав Перцев.

Основная часть всех аварий по-прежнему происходит в городах и населенных пунктах региона, а также на дорогах федерального значения. С очагами аварийности будут бороться в том числе с помощью установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Дорожный конус. СС0

Начальник краевой ГИБДД добавил, что проблемным вопросом остается аварийность, связанная с наездами на пешеходов. Кроме того, под угрозой по-прежнему дети-пассажиры.

Владислав Перцев,

начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю:

На сегодняшний день каждый второй ребенок-участник ДТП был пассажиром. 10 из 12 погибших ребятишек находились в салонах автомобилей. В двух случаях преступное пренебрежение родителями средствами безопасности при опрокидывании машины привели к гибели детей. Это произошло в Заринском и Романовском районах.

Общественный транспорт под контролем

Сотрудник ГИБДД. Михаил Хаустов

Говоря о пассажирских перевозках, Владислав Перцев сообщил, что 2019 году снизилось число ДТП, допущенных по вине водителей автобусов. Причинами аварии стала их низкая транспортная дисциплина. Напомним, решать эту проблему в том числе помогают скрытые проверки.

Всего выявили 11 525 нарушений ПДД, допущенных водителями общественного транспорта, в том числе 515 фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями. Кроме того, было 13 случаев управления пьяными водителями. В 4 из них речь шла о регулярных маршрутах.

Значительные штрафы

В 2019 в регионе действовало 88 стационарных и 12 передвижных комплексов фотовидеофиксации ПДД «Арена».

Камеры фиксации нарушений ПДД. СС0

За 12 месяцев минувшего года сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесли 663 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов — 449 млн рублей, оплачено 556 тыс. штрафов на сумму 218 млн рублей. Большая часть нарушений связана с превышением скорости и проездом перекрестков.

Всего же за нарушения ПДД в Алтайском вынесено 937 тыс. постановлений на сумму более 773 млн. Оплачено 797 тыс. на сумму более 369 млн рублей.

Владислав Перцев отметил, что ведомство продолжит принимать меры для снижения аварийности и тяжести последствий ДТП. Особое внимание — безопасности детей и общественному транспорту.