Большинство автомобилистов России стали ездить меньше ради экономии

61% автомобилистов сократили число поездок на машине в целях экономии. Это следует из результатов онлайн-опроса 17 тыс. автовладельцев, который в январе 2018 года провели аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и портал Авто Mail.Ru.
Опрос показал, что 84% автолюбителей видят, как растут цены на автомобили и на их содержание (топливо, страховка, запчасти, услуги ремонта, транспортный налог и т.д.). Выяснилось, что свыше половины респондентов (58%) в 2017 году экономили как на эксплуатации, так и на обслуживании своего автомобиля.
Помимо того, что многие стали отказываться от необязательных поездок, стало известно, что 52% опрошенных стали реже заезжать на мойку, а 16% - отказались страховать автомобиль по КАСКО (здесь и далее можно было указывать несколько вариантов ответа).
Экономить стали и на ремонте. Почти половина участников опроса (46%) отказались от техобслуживания и ремонта у официального дилера, 42% - стали проводить их самостоятельно, 36% - постарались оттянуть поездку к автомеханику до последнего, а 11% и вовсе не стали ремонтировать машину после ДТП.
Кроме этого, в условиях экономии денег автовладельцы стали реже делать покупки в автомагазинах: 15% респондентов отложили покупку зимних шин, 13% - временно отказались покупать летние, а еще 13% отложили покупку аккумулятора.
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