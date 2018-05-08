Гигантский бронированный лимузин Путина назвали "Сенат"

Бронированный лимузин Путина "Сенат". Фото : kremlin.ru. Бронированный лимузин Путина "Сенат". Фото : kremlin.ru. Бронированный лимузин Путина "Сенат". Фото : kremlin.ru. Бронированный лимузин Путина "Сенат". Фото : kremlin.ru. Бронированный лимузин Путина "Сенат". Фото : kremlin.ru.

На инаугурации использовался только лимузин. Длина лимузина — 6620 мм, это самый большой президентский автомобиль в мире. В церемонии не использовали новые мотоциклы "Иж" разработки концерна "Калашников". Машину Путина сопровождали импортные байки, пишет proektkortezh.ru.

Под брендом Aurus будут выходит машины проекта единой модульной платформы, получившие прежде название "Кортеж". Бренд создавался из двух слов — Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).

Автомобили Aurus назвали в честь башен Московского Кремля — "Сенат", "Арсенал" и "Комендант", пишет ТАСС.

Линейка машин бренда Aurus проекта "Кортеж", построенных в рамках проекта "Единая модульная платформа", будет представлена публике на Московском автосалоне-2018.

Автосалон пройдет в Москве с 29 августа по 9 сентября.

ФГУП НАМИ разрабатывает проект "Единая модульная платформа" с конца 2012 года. Работы финансируются из федерального бюджета. В рамках проекта создана унифицированная платформа и линейка представительских автомобилей на ее базе. В полном составе семейство будет включать седан, лимузин (обычный и бронированный), микроавтобус и внедорожник.

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