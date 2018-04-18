Бронированный Mercedes-Benz Путина выставили на продажу

"В продаже на "Авто.ру" появился Mercedes-Benz Pullman президента В.Путина. Автомобиль из гаража особого назначения (ГОН) предлагают купить за 8,5 млн руб.", — говорится в сообщении.

Mercedes-Benz Pullman 2003 года выпуска находится в частной коллекции. По словам владельца, на этом автомобиле президент в свое время передвигался в командировках по России, а также сделал несколько иностранных визитов, пишет znak.com.

Автомобиль особого назначения произведен по спецзаказу на заводе. Полная бронекапсула с самым высоким классом бронирования В7/В7. Пробег — 88 тыс. км.

Личный автопарк президента РФ Владимира Путина состоит автомобилей (ГАЗ М21, ГАЗ М21, "Нива"); прицепа автомобильного "Скиф".

Проект "Кортеж"

По всей видимости, после инаугурации избранный президент Владимир Путин пересядет на новый автомобиль правительственного класса из проекта "Кортеж".

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что до конца 2018 года будет изготовлено 70 машин.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей представительского класса — лимузин, седан и минивэн — для высших чиновников государства. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Изображения машин, на которых будут ездить сотрудники Кремля, были опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности. Инвестиции бюджета на проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

В январе этого года сообщалось, что первые автомобили проекта "Кортеж" поступили в гараж особого назначения — структурное подразделение ФСО, которое отвечает за транспорт президента, премьера и других политиков. В будущем автомобили этого проекта будут доступны российскому бизнесу.

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