Буран осложнил движение на Чуйском тракте

Дорожники ликвидируют последствия бурана. Однако ситуация на трассах Алтайского края по-прежнему остается сложной.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
Буран на трассе Р-256. Непогода. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.
На Чуйском тракте между Новоалтайском и Бийском корреспондент altapress.ru встретил не менее десятка единиц снегоуборочной техники. На многих местах дорожники успели рассыпать песчано-соляную смесь. На большей части отрезка снег еще лежит, водители вынуждены ехать по колее. Однако снег быстро тает, на многих участках уже образовались большие лужи.
На правобережном тракте между Барнаулом и Новоалтайском снег еще чистят. Рыхлая снежная масса лежит на по всей ширине проезжей части. Машины едут по ней со скоростью не более 50 км/ч. Также движение тормозят колонны дорожной техники.
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