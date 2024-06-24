Changan выделяет суббренд UNI. Приглашаем в новый автосалон за популярными моделями

За несколько лет активного присутствия на нашем рынке китайских автопроизводителей, одним из самых популярных и продаваемых брендов стал Changan. Кроме того, именно этот производитель оказался в числе первых по количеству официально продаваемых в России моделей. На начало 2024 года в дилерских центрах было представлено 14 моделей. И вот принято решение разделить модельный ряд на Changan (Чанган) и суббренд UNI (ЮНИ).

Суть деления на два бренда в изменении статуса. Модели, уходящие под марку UNI теперь будут позиционироваться как премиальная линейка головного бренда Changan. И в этом есть очевидная логика. Статус, дизайн, характеристики, да и цена, например, стильного седана UNI-V значительно (мягко говоря) отличаются от бюджетного седана Changan Alsvin (Алсвин) и так далее.

Итак, в новом автосалоне группы компании ТИСС АВТО по адресу г. Барнаул, ул. Малахова, 94а будут представлены уже известные модели, названия которых не поменяются. Это UNI-K, UNI-V, UNI-T. И еще две модели которые переименуют. Среднеразмерный кроссовер Changan CS55PLUS станет UNI-S и стильный седан Changan Lamore (Ламор) сменит название на UNI-L.

Бренд Changan выделяет суббренд UNI. Фото предоставлено ГК ТИСС АВТО.

Из пяти моделей, теперь уже марки UNI, флагманским и безусловно самым статусным кроссовером является UNI-K. Именно эта модель стала визитной карточкой бренда на российском рынке и в момент появления произвела буквально фурор благодаря очень эффектному дизайну и достойным техническим характеристикам. Благодаря именно UNI-K у россиян появился интерес и к другим моделям Changan. На данный момент презентована ещё и гибридная версия UNI-K iDD, которая тоже уже доступна для предзаказа. В общем эта модель остаётся флагманом и в модельном ряду новой марки.

Бренд Changan выделяет суббренд UNI. Фото предоставлено ГК ТИСС АВТО.

Второй по размеру и соответственно статусу кроссовер UNI-S (бывший Changan CS55PLUS) интересен сочетанием цены и технических характеристик. Именно благодаря этому сочетанию кроссовер стал в последнее время самым продаваемым автомобилем в модельном ряду Changan. Одна из его ключевых достоинств — это очень низкий расход топлива полуторалитрового бензинового турбомотора. По итогам множества тестов, средний расход оказывается меньше 8 литров на 100 км. Благодаря чему этот кроссовер можно назвать одним из, а скорее самым экономичным вариантом в классе среди китайских брендов.

Третий кроссовер UNI-T (название не менялось) это относительно компактный городской кроссовер под капотом которого тоже полуторалитровый двигатель семейства BlueCore мощностью 167 л.с. Но этот автомобиль примечателен в первую очередь ярким, эффектным дизайном и множеством электронных систем, среди которых есть даже автопарковка! Модель представлена на рынке под слоганом “Искусство самовыражения”.

Седан Changan Lamore теперь называется UNI-L. Силуэт автомобиля очень напоминает кузов лифтбек, но в действительности это седан с очень стремительным и динамичным дизайном экстерьера. Для этого автомобиля придумали слоган “символ элегантности”. И действительно автомобиль выглядит очень стильно. Светодиодная оптика, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, спойлер на крышке багажника под карбон, дополнительный стоп-сигнал "акулий плавник".

Бренд Changan выделяет суббренд UNI. Фото предоставлено ГК ТИСС АВТО.

В салоне также много современных электронных систем управлять которыми можно с помощью вертикально ориентированного сенсорного 13,2" дисплея. Список электроники и систем помощи водителю настолько велик что приводить его (даже в сокращённом виде) в кратком обзоре не представляется никакой возможности. Так что лучше уточняйте все эти нюансы в дилерском центре!

И наконец, пожалуй, самый красивый эффектный и стильный автомобиль марки UNI — лифтбек UNI-V. По техническим характеристикам и электронной начинке этот автомобиль практически полностью повторяет вышеупомянутый седан UNI-L. Так что повторять даже краткий список не имеет никакого смысла. Главное достоинство этого автомобиля потрясающий дизайн и отточенные ходовые характеристики, которые по мнению многих, кто уже протестировал UNI-V, сопоставимы с аналогами немецких премиальных брендов.

Бренд Changan выделяет суббренд UNI. Фото предоставлено ГК ТИСС АВТО.

Насколько это утверждение соответствует действительности, вы можете проверить лично, пройдя тест-драйв в автосалоне официального дилера нового бренда UNI в автоцентре ТИСС АВТО. Здесь для тест-драйва представлены все модели UNI. На все модели UNI предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега!

Тел.: +7 (3852) 44-11-11

г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Официальный дилер UNI

Группа компаний ТИСС АВТО

Сайт: https://sales.uni-barnaul.ru/

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