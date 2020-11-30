Часть Павловского тракта в Барнауле закрыли до конца декабря

На время строительно-монтажных работ закрыли движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с Бабуркина.
Ожидается, что дорогу откроют в 20:00 31 декабря.
Специалисты водоканала обнаружили на этом коллектор частичное разрушение свода трубопровода протяженностью 128 метров и решили срочно провести ремонт, так как коллектор принимает стоки существенной части города, а быстро организовать альтернативное водоотведение не представляется возможным.
«Планируется завершить работы до конца 2020 года. После будет выполнено временное благоустройство, а весной, когда температура воздуха будет позволять, барнаульский водоканал заасфальтирует участок», — передают в мэрии.