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Часть Павловского тракта в Барнауле закрыли до конца декабря

Барнаульский водоканал приступил к модернизации канализационного коллектора на пересечении Павловского тракта и ул. Бабуркина.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги.
altapress.ru

На время строительно-монтажных работ закрыли движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с Бабуркина.

Ожидается, что дорогу откроют в 20:00 31 декабря.

Специалисты водоканала обнаружили на этом коллектор частичное разрушение свода трубопровода протяженностью 128 метров и решили срочно провести ремонт, так как коллектор принимает стоки существенной части города, а быстро организовать альтернативное водоотведение не представляется возможным.

«Планируется завершить работы до конца 2020 года. После будет выполнено временное благоустройство, а весной, когда температура воздуха будет позволять, барнаульский водоканал заасфальтирует участок», — передают в мэрии.

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