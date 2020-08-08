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Автоновости

Часть Павловского тракта в Барнауле закроют до конца лета

Движение по малому Павловскому тракту в районе пересечения с ул. Ускова закроют с 13 до 31 августа из-за ремонта теплосети, о чем предупредили в администрации Барнаула.

Ремонт теплосетей.
Ремонт теплосетей.
Фото: компания СГК

Проехать будет нельзя по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта.

Изменятся маршруты четырех автобусов: № 60, 110, 65 и 120.

Новые схемы движения
  • маршрут № 60: ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, Павловский тракт, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
  • маршрут № 110: … малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, поворот налево в районе ТЦ «Лента», Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, далее по маршруту;
  • маршрут № 65: … Павловский тракт, ул. Сиреневая, малый Павловский тракт, ул. Сергея Ускова, далее по маршруту. В обратном направлении: … ул. Балтийская, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, поворот налево в районе ТЦ «Лента», Павловский тракт, далее по маршруту;
  • маршрут № 120: … ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт, разворот на ул. Солнечная Поляна, ул. Сиреневая, малый Павловский тракт, ул. Сергея Ускова, далее по маршруту.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка.

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