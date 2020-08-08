Часть Павловского тракта в Барнауле закроют до конца лета

Проехать будет нельзя по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта.
Изменятся маршруты четырех автобусов: № 60, 110, 65 и 120.
- маршрут № 60: ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, Павловский тракт, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
- маршрут № 110: … малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, поворот налево в районе ТЦ «Лента», Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, далее по маршруту;
- маршрут № 65: … Павловский тракт, ул. Сиреневая, малый Павловский тракт, ул. Сергея Ускова, далее по маршруту. В обратном направлении: … ул. Балтийская, ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, поворот налево в районе ТЦ «Лента», Павловский тракт, далее по маршруту;
- маршрут № 120: … ул. Сергея Ускова, малый Павловский тракт, ул. Сиреневая, Павловский тракт, далее по маршруту. В обратном направлении: … Павловский тракт, разворот на ул. Солнечная Поляна, ул. Сиреневая, малый Павловский тракт, ул. Сергея Ускова, далее по маршруту.
Водителей просят быть внимательными при проезде указанного участка.