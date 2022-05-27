Черный «спорт-турист». Бензиновый мотоцикл Yamaha YZF 1000R с новыми покрышками продается в Барнауле за 370 тыс. рублей

Мотоцикл Yamaha YZF 1000R класса «спорт-турист» продается в Барнауле за 370 тыс. рублей. Он выпущен в 1997 году, но звезды, цепи и колеса по-прежнему целые. «Без износа», — пишет автор объявления на drom.ru .

Бензиновый мотоцикл Yamaha YZF 1000R с новыми покрышками продается в Барнауле за 370 тыс. рублей.

По словам продавца, общий пробег Yamaha YZF 1000R составляет 25,667 тыс. километров. Однако по России он не катался, и был привезен сюда в ноябре 2021-го. Покрышки новые.

Мотоцикл исправен. Объем его бензинового, четырехтактного двигателя — 1 тыс. куб. см.

Yamaha YZF 1000R оснащен жидкостным охлаждением. Ржавчина отсутствует.

Есть ПТС.

Автор объявления на drom.ru пишет, что также рассматривает обмен на автомобиль с доплатой или другой мотоцикл (предпочтительно «классика» или «эндуро»).

А еще в Барнауле за 35 тыс. рублей продается «миролюбивый» «Запорожец» в ромашках и сердечках.