Необычное ретро. В Барнауле за 35 тыс. рублей продается «миролюбивый» «Запорожец» в ромашках и сердечках

Разрисованный «Запорожец» с божьей коровкой на капоте, «пацификом» и надписью «Love» (любовь в переводе с английского. — Прим. ред.) продается в Барнауле за 35 тыс. рублей. Машина — полностью укомплектованная и «покупалась себе, для праздничного проекта», — уточняет автор объявления на drom.ru .

Разрисованный «Запорожец» с божьей коровкой на капоте, «пацификом» и надписью «Love» продается в Барнауле за 35 тыс. рублей.

Отмечается, что «Запорожец» выпущен в 1983 году. Кузов у него морковно-оранжевого цвета. Он украшен фантазийными рисунками в стиле «хиппи»:

крупной ромашкой , «обнимающей» переднюю фару;

«обнимающей» переднюю фару; божьей коровкой с выпученными глазами и «загребущими» лапами;

знаком субкультуры — «пацификом», с живописными подтеками белой краски. В народе его еще называют куриной лапой;

надписями о любви и дружбе;

отпечатками ладоней , сердцами и радужными «волнами».

Двигатель красочного, тюнингованного авто — бензиновый. Его объем составляет 1,2 литра, а мощность — 45 лошадиных сил.

Добавим, что коробка передач механическая.

Руль в «Запорожце» находится слева. Привод машины — задний.

Разрисованный «Запорожец» с божьей коровкой на капоте , «пацификом» и надписью «Love» продается в Барнауле за 35 тыс. рублей. drom.ru

Автор объявления на drom.ru пишет, что автомобиль с пробегом 200 тыс. километров на ходу, но долго стоял.

«Документы в порядке, без проблем», — подытожил продавец.

А еще в Барнауле можно купить «Москвич»: с полным тюнингом и «апгрейдом», или требующий восстановления. Мини-обзор объявлений — здесь.