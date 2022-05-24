Необычное ретро. В Барнауле за 35 тыс. рублей продается «миролюбивый» «Запорожец» в ромашках и сердечках

Отмечается, что «Запорожец» выпущен в 1983 году. Кузов у него морковно-оранжевого цвета. Он украшен фантазийными рисунками в стиле «хиппи»:
- крупной ромашкой, «обнимающей» переднюю фару;
- божьей коровкой с выпученными глазами и «загребущими» лапами;
- знаком субкультуры — «пацификом», с живописными подтеками белой краски. В народе его еще называют куриной лапой;
- надписями о любви и дружбе;
- отпечатками ладоней, сердцами и радужными «волнами».
Двигатель красочного, тюнингованного авто — бензиновый. Его объем составляет 1,2 литра, а мощность — 45 лошадиных сил.
Добавим, что коробка передач механическая.
Руль в «Запорожце» находится слева. Привод машины — задний.
Автор объявления на drom.ru пишет, что автомобиль с пробегом 200 тыс. километров на ходу, но долго стоял.
«Документы в порядке, без проблем», — подытожил продавец.
А еще в Барнауле можно купить «Москвич»: с полным тюнингом и «апгрейдом», или требующий восстановления. Мини-обзор объявлений — здесь.