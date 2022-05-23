«Жемчужина» советского автопрома. ТОП-4 недорогих «Москвича», которые продают в Барнауле

Винтажный черно-бежевый «Москвич 401″, похожий на большую игрушку» продается в Центральном районе. Автор объявления на «Авито» отмечает, что «леворукий» автомобиль выпущен в 1955 году.
Коробка передач в нем — механическая, привод — задний, комплектация базовая. Тип двигателя — бензин, а его объем — 1,1 литр.
Стоит советская машина 500 тыс. рублей. Ее пробег — 1 тыс. километров. По словам продавца, она прошла частичный «апгрейд». Кузов «отпескоструен», покрашен и на 90% перебран, салон перешит.
В придачу идут два комплекта аутентичной. Кроме того, установлены «родные» поводки и щетки.
«Из недоделок: надо собрать механизмы стеклоподъемников, закончить с электрикой и прикрутить молдинг. Бамперы тоже требуют реставрации», — говорится на «Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска тоже продают в центре Барнаула. Собственник предлагает его на «Авито» — с простым и лаконичным описанием «На ходу. Все работает. Без аккумулятора. Небитый».
Пробег авто внушительный — 80 тыс. километров. Коробка передач, как и 401-й модели, — механическая, двигатель — бензиновый, на 1,5 литра. Привод — задний, а руль находится слева.
Стоимость предложения — 45 тыс. рублей.
И, кстати, сидения в салоне тоже желтые.
На drom.ru, в краевой столице, продается белоснежный заднеприводный «Москвич 2140» (1981 год) с двигателем «бензин» на 1,5 литра. Его стоимость — 101 тыс. рублей.
Продавец утверждает, что состояние машины хорошее:
- Нет гнили и ржавчины;
- «Что должно работать, — работает». А еще светит, моргает и мигает;
- Почти все «родное», вплоть до покрышек, хрома и лампочек в фарах;
- Салон «живой»;
- По технике «порядок».
Пишет: «Приезжайте, смотрите. Торг никто не отменял».
Потертый, но статный «Москвич 403» — под восстановление — можно купить на drom.ru. Кузов у него мятно-серый, пепельный. Объем двигателя составляет 1,4 литра, привод — задний, коробка передач — «традиционно» механическая. Руль слева.
Пробег ретро-машины — 50 тыс. километров. Выпущена она в 1964 году.
Особая пометка от барнаульца-автора объявления: «Не на ходу. Требуется ремонт. В последний раз „Москвич“ заводился полгода назад».
Цена на авто — 40 тыс. рублей.