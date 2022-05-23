23 мая
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Автоновости

«Жемчужина» советского автопрома. ТОП-4 недорогих «Москвича», которые продают в Барнауле

«Москвич» — культовый автомобиль, который обрел популярность в СССР. Altapress.ru собрал самые интересные машины этой марки, которые продают в Барнауле. Среди них есть в хорошем состоянии и на ходу, требующий полного восстановления, а также тюнингованный «экземпляры».

Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Выставка ретромашин в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Анна Зайкова, altapress.ru.
1
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом, 1955

Винтажный черно-бежевый «Москвич 401″, похожий на большую игрушку» продается в Центральном районе. Автор объявления на «Авито» отмечает, что «леворукий» автомобиль выпущен в 1955 году.

Коробка передач в нем — механическая, привод — задний, комплектация базовая. Тип двигателя — бензин, а его объем — 1,1 литр.

Стоит советская машина 500 тыс. рублей. Ее пробег — 1 тыс. километров. По словам продавца, она прошла частичный «апгрейд». Кузов «отпескоструен», покрашен и на 90% перебран, салон перешит.

В придачу идут два комплекта аутентичной. Кроме того, установлены «родные» поводки и щетки.

Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска - 1955.
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955.
«Авито».
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска - 1955.
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955.
«Авито».
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска - 1955.
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955.
«Авито».
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска - 1955.
Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955.
«Авито».

«Из недоделок: надо собрать механизмы стеклоподъемников, закончить с электрикой и прикрутить молдинг. Бамперы тоже требуют реставрации», — говорится на «Авито».

2
Как солнышко. Желтый «Москвич 412», 1981

Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска тоже продают в центре Барнаула. Собственник предлагает его на «Авито» — с простым и лаконичным описанием «На ходу. Все работает. Без аккумулятора. Небитый».

Пробег авто внушительный — 80 тыс. километров. Коробка передач, как и 401-й модели, — механическая, двигатель — бензиновый, на 1,5 литра. Привод — задний, а руль находится слева.

Стоимость предложения — 45 тыс. рублей.

Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
Лимонный «Москвич 412» 1981 года выпуска продают в Барнауле за 45 тыс. рублей.
«Авито».

И, кстати, сидения в салоне тоже желтые.

3
Белый винтаж. «Москвич 2140», 1981

На drom.ru, в краевой столице, продается белоснежный заднеприводный «Москвич 2140» (1981 год) с двигателем «бензин» на 1,5 литра. Его стоимость — 101 тыс. рублей.

Продавец утверждает, что состояние машины хорошее:

  • Нет гнили и ржавчины;
  • «Что должно работать, — работает». А еще светит, моргает и мигает;
  • Почти все «родное», вплоть до покрышек, хрома и лампочек в фарах;
  • Салон «живой»;
  • По технике «порядок».

Пишет: «Приезжайте, смотрите. Торг никто не отменял».

В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru
В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru
В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
В Барнауле продается белоснежный «Москвич 2140» 1981 года за 101 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru
4
Симпатичный, но не на ходу. «Москвич 403», 1964

Потертый, но статный «Москвич 403» — под восстановление — можно купить на drom.ru. Кузов у него мятно-серый, пепельный. Объем двигателя составляет 1,4 литра, привод — задний, коробка передач — «традиционно» механическая. Руль слева.

Пробег ретро-машины — 50 тыс. километров. Выпущена она в 1964 году.

Особая пометка от барнаульца-автора объявления: «Не на ходу. Требуется ремонт. В последний раз „Москвич“ заводился полгода назад».

«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru/
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru/
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru/
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
«Москвич 403» не на ходу, под восстановление продается в Барнауле за 40 тыс. рублей.
barnaul.drom.ru/

Цена на авто — 40 тыс. рублей.

Кстати, на заводе Renault снова будут собирать «Москвичи».

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