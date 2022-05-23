«Жемчужина» советского автопрома. ТОП-4 недорогих «Москвича», которые продают в Барнауле

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Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом , 1955

Винтажный черно-бежевый «Москвич 401″, похожий на большую игрушку» продается в Центральном районе. Автор объявления на «Авито» отмечает, что «леворукий» автомобиль выпущен в 1955 году.

Коробка передач в нем — механическая, привод — задний, комплектация базовая. Тип двигателя — бензин, а его объем — 1,1 литр.

Стоит советская машина 500 тыс. рублей. Ее пробег — 1 тыс. километров. По словам продавца, она прошла частичный «апгрейд». Кузов «отпескоструен», покрашен и на 90% перебран, салон перешит.

В придачу идут два комплекта аутентичной. Кроме того, установлены «родные» поводки и щетки.

Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955. «Авито». Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955. «Авито». Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955. «Авито». Ретро-«Москвич 401» с крашеным кузовом продается в Барнауле за 500 тыс. рублей. Год выпуска — 1955. «Авито».