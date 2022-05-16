На заводе Renault будут собирать «Москвичи»

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод „Рено“. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы», — написал градоначальник.
По словам Собянина, с возобновлением производства под известным брендом предполагается сохранение большой части коллектива, работавшего на заводе.
Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода послужит КамАЗ, пишет Газета.Ru.
При этом в рамках первого этапа планируется обеспечить производство классических транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Доля Renault в АвтоВАЗе перешла в государственную собственность России.