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Автоновости

На заводе Renault будут собирать «Москвичи»

Власти Москвы намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом «Москвич», сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод „Рено“. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы», — написал градоначальник.

По словам Собянина, с возобновлением производства под известным брендом предполагается сохранение большой части коллектива, работавшего на заводе.

Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода послужит КамАЗ, пишет Газета.Ru.

При этом в рамках первого этапа планируется обеспечить производство классических транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Доля Renault в АвтоВАЗе перешла в государственную собственность России.

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