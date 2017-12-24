Четыре алтайских муниципалитета рассчитались с бизнесом лишь под давлением прокуратуры

Администрации Крутихинского, Тальменского, Топчихинского и Хабарского районов выплатили 31 предпринимателю свыше 7,6 млн рублей долгов по контрактам после того, как прокуратура выписала соответствующие представления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурорская проверка показала: муниципалитеты накопили долги перед представителями бизнеса за поставку топлива, обслуживание и установку пожарной сигнализации, а также ремонт служебного транспорта.
Главы муниципалитетов выполнили представления прокуратуры и полностью рассчитались с партнерами. При этом экс-главу Тальменского района за "нарушение порядка принятия бюджетных обязательств" суд оштрафовал на 30 тыс. рублей.
До марта 2017 года должность главы Тальменского района занимал Игорь Жарков. Он покинул свой пост за два месяца до окончания контракта. Свое решение он объяснил усталостью. Однако в апреле стало известно, что против Жаркова возбуждено уголовное дело в связи с с подозрением в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере.
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