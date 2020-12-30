Четыре автомобиля «разнесло в щепки» по дорогам в Барнауле

На фотографиях в сообществе Инцидент Барнаул видно, что машины сильно пострадали, одну из них буквально «разнесло в щепки». О пострадавших не сообщается.
«Такое ощущение, что за эти два дня холодов многие разучились ездить», — подписали фотографии в паблике.
«Дорога скользкая, после морозов, а об этом никто не задумывается и летят сломя голову, вот и последствия», «Вот сделали себе подарок на Новый год», — сокрушаются комментаторы.
Ранее три автомобиля попали в жесткую аварию на трассе Барнаул — Новосибирск.