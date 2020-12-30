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Автоновости

Четыре автомобиля «разнесло в щепки» по дорогам в Барнауле

Сразу две жесткие аварии произошли в Барнауле вечером 29 декабря. Две машины столкнулись на проспекте Космонавтов рядом с Китайским рынком, еще две других — на пересечении проспекта Комсомольского у улицы Димитрова.

Аварии на барнаульских дорогах перед Новым годом
Аварии на барнаульских дорогах перед Новым годом
Инцидент Барнаул

На фотографиях в сообществе Инцидент Барнаул видно, что машины сильно пострадали, одну из них буквально «разнесло в щепки». О пострадавших не сообщается.

«Такое ощущение, что за эти два дня холодов многие разучились ездить», — подписали фотографии в паблике.

Аварии на барнаульских дорогах перед Новым годом
Аварии на барнаульских дорогах перед Новым годом
Инцидент Барнаул

«Дорога скользкая, после морозов, а об этом никто не задумывается и летят сломя голову, вот и последствия», «Вот сделали себе подарок на Новый год», — сокрушаются комментаторы.

Ранее три автомобиля попали в жесткую аварию на трассе Барнаул — Новосибирск.

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