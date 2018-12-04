Четыре человека пострадали в столкновении автомобилей на Алтае

В Горно-Алтайске поздно вечером 3 декабря столкнулись два автомобиля Toyota. В аварии пострадали несколько человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

Автомобили Toyota Corona Exiv и Toyota Carina ED столкнулись около 23:40 часов в районе дома № 39/1 на улице Чорос-Гуркина.

По предварительной информации, 28-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corona Exiv, не выдержала безопасный боковой интервал и врезалась в Toyota Carina ED. За рулем был 25-летний житель Горно-Алтайска.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и два пассажира автомобилей Toyota, госпитализация не потребовалась. На снимках с места аварии видно, что легковушки получили серьезные повреждения. От удара у них смяло передние части.

Известно, что водители автомобилей были трезвые. Проводят расследование.