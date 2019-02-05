Четыре человека пострадали в жестком ДТП со скорой помощью на Алтае

В Горно-Алтайске вечером 4 февраля столкнулись машина скорой помощи и Lada. В аварии пострадали несколько человек, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 19:30 часов в районе дома № 49 на проспекте Коммунистическом. Автомобиль Lada Kalina на регулируемом перекрестке ехал на разрешающий сигнал светофора. Водитель этой легковушки не уступил дорогу машине скорой медицинской помощи. «Газель» двигалась на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате аварии в больницу доставили 22-летнего водителя и 23-летнюю пассажирку Lada. Девушке потребовалась госпитализация. Также пострадали два пассажира кареты скорой медицинской помощи, одного из которых госпитализировали. Известно, что водители автомобилей были трезвые.

По факту ДТП ведется разбирательство.