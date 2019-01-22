Четыре пассажирки пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

ДТП произошло в 18:20 в районе дома № 84 на улице Воинов Интернационалистов. По предварительным данным, 25-летняя девушка управляла автомобилем LADA Kalina и при повороте налево не убедилась в безопасности маневра. Легковушка столкнулась с автобусом ГАЗ-А64R42, который двигался в попутном направлении и заблаговременно начал маневр обгона. После столкновения автобус врезался в электроопору.
В результате ДТП различные телесные повреждения получили четыре пассажира автобуса: 22-летняя девушка, 40-летняя женщина и две 52-летних. Им оказали медицинскую помощь, не госпитализированы.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.