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Автоновости

Четырехполосный участок Чуйского тракта от Барнаула продлят еще на 10 километров

Дорожники расширят 10-километровый участок Чуйского тракта в Алтайском крае до четырех полос, сообщили в управлении федеральных автодорог «Алтай».

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

В ведомстве уточняют, что сейчас ведутся работы по реконструкции на участке с 173 по 183 километр, проходящем по территории Первомайского и Тальменского районов.

Этот объект станет продолжением четырехполосного участка федеральной трассы от Барнаула в сторону Новосибирской области.

«Это будет четырехполосная дорога I категории с разделительным барьерным ограждением. Возле станции Озерки построят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит жителям ближайших населенных пунктов безопасный и комфортный выезд на федеральную трассу», — указывают дорожники.

Проектом запланирован подземный пешеходный переход возле села Озерки, а также строительство новых автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, установку шумозащитных экранов и освещения.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Все работы будут завершены в 2022 году. Сейчас реализуется подготовительный этап. В 2019 году строители перенесут коммуникации, подготовят площадки, построят временную подъездную дорогу к карьеру.

В настоящее время уже смонтирована мобильная смесительная установка, на одном из участков устраивают слои основания дорожной одежды, на других — снимают растительный слой под земляное полотно.

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