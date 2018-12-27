Чиновники пытались изъять у владельца VIANOR здание в Барнауле

Министерство имущественных отношений Алтайского края через арбитражный суд хотело изъять у предпринимателя Алексея Шерстобитова (развивает сеть шинных центров VIANOR) административное здание на ул. Солнечная поляна. Однако бизнесмен выиграл у чиновников в двух инстанциях.

Почему здание хотели изъять

В августе 2016 года Шерстобитов арендовал у министерства на 1,5 года участок, расположенных рядом с одним из его шинных центров на ул. Солнечная Поляна, 22А. За это время он должен был построить административное здание.

Когда срок договора истек, здание было построено на 93%. Алексей Шерстобитов попросил продлить аренду участка, но министерство ему отказало и пошло в суд. Там чиновники попросили изъять объект и продать на публичных торгах. Такое право властей прописано в Гражданском кодекс, и ведомство решило им воспользоваться.

Как бизнесмен отстаивал здание

Алексей Шерстобитов доказал, что не успел достроить здание вовремя из-за других чиновников — из госинспекции Алтайского края. После того, как в ТРЦ «Галактика» зимой 2017 года обрушилась крыша, ведомство стало требовать от тех, кто возводит новые здания, провести повторную экспертизу в государственном учреждении. Пока ее делали, строительство пришлось приостановить на три месяца.

Подвели и энергетики. К осени 2017 года компания «МРСК Сибири» должна была подключить электроустановки Шерстобитова к сетям, но в итоге сделали это с опозданием на 4 месяца.

Суд первой инстанции принял аргументы предпринимателя и отказал министерству в иске. В декабре апелляционная инстанция также вынесла решение в пользу Алексея Шерстобитова.