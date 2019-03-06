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6 марта
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Автоновости

Чиновники расширили список авто, владельцы которых заплатят налог в 2−3 раза выше

Чиновники Минпромторга расширили список автомобилей, владельцы которых должны платить транспортный налог с повышающим коэффициеном. Речь идет о дорогих машинах. Причем владельцам самых дорогих из них придется заплатить налог в тройном размере, сообщает Russia Today.

Infiniti QX30.
Infiniti QX30.
motor1.com

В новом списке Минпромторга 1193 модели автомобилей различных марок. Ранее их было 1040. В список вошли люксовые автомобили. В частности, 49 моделей Audi, 73 BMW, 90 JAGUAR, четыре Cadillac и т.п.

  • Для автомобилей за 3−5 млн рублей не старше года предусмотрен коэффициент 1,5.
  • Для машин возрастом 1−2 года он умножается на 1,3.
  • Возрастом в 2−3 года — на 1,1.

Налог в двойном размере придётся заплатить владельцам машин стоимостью в 5−10 млн рублей возрастом до 5 лет. В тройном размере — за модели по цене 10−15 млн рублей и возрастом 10−20 лет.

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