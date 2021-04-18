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Автоновости

Чиновники стали чаще попадаться на незаконных поездках в личных целях

Российских чиновников стали активно штрафовать за поездки на служебных автомобилях в личных целях. Их привлекают к ответственности по административной статье «Самоуправство», пишет «Российская газета».

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

По данным издания, большую помощь в этом оказывают установленные камеры видеонаблюдения. Например, чиновник находится на больничном или в отпуске, но вдруг оказывается в салоне служебной машины и отправляется по своим делам.

Кроме того, чиновники, а точнее их водители, часто разоблачаются на штрафах за различные нарушения ПДД.

В зависимости от степени нарушения наказания для госслужащих в таких случаях могут быть разными.

«Увольнение как мера дисциплинарного взыскания безусловно применяется. Но также по результатам служебной проверки могут быть вынесены иные дисциплинарные взыскания — замечание или выговор. Это зависит от решения комиссии по результатам проверки, которая в свою очередь учитывает такие обстоятельства, как тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, соблюдение служащим иных ограничений, исполнение им своих должностных обязанностей», — пишет «РГ».

По мнению отдельных экспертов, обойти такой контроль чиновник может достаточно просто. В крайнем случае он отправляет с поручением в поездку своего водителя.

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