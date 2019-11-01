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Автоновости

Чиновники заставили алтайских дорожников перекладывать асфальт

Минтранс Алтайского края сообщает, что отреагировал на сигналы жителей села Первомайское Бийского района, где дорожники пытались закатать новый асфальт в лужи. Чиновники оказались не знакомы с такой технологией укладки и отправились изучить ее на месте проведения работ. Выездная проверка закончилась не в пользу дорожников.

Ремонт дороги в Бийском районе.
Ремонт дороги в Бийском районе.
Министерство транспорта Алтайского края.

Как сообщает 1 ноября пресс-службы минтранса, «по итогам проверки проведены работы по устранению последствий некачественного ремонта и выполнена укладка покрытия с соблюдением всех технологий при помощи специализированной техники и квалифицированных работников».

Проще говоря — дорожников заставили все переделать.

Министр транспорта Александр Дементьев поблагодарил жителей села Первомайское за своевременный сигнал и призвал жителей региона не стесняться сообщать подобные факты. В том числе на министерской страничке в Инстаграм.

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