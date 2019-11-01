Чиновники заставили алтайских дорожников перекладывать асфальт

Минтранс Алтайского края сообщает, что отреагировал на сигналы жителей села Первомайское Бийского района, где дорожники пытались закатать новый асфальт в лужи. Чиновники оказались не знакомы с такой технологией укладки и отправились изучить ее на месте проведения работ. Выездная проверка закончилась не в пользу дорожников.