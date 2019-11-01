Чиновники заставили алтайских дорожников перекладывать асфальт

Как сообщает 1 ноября пресс-службы минтранса, «по итогам проверки проведены работы по устранению последствий некачественного ремонта и выполнена укладка покрытия с соблюдением всех технологий при помощи специализированной техники и квалифицированных работников».
Проще говоря — дорожников заставили все переделать.
Министр транспорта Александр Дементьев поблагодарил жителей села Первомайское за своевременный сигнал и призвал жителей региона не стесняться сообщать подобные факты. В том числе на министерской страничке в Инстаграм.