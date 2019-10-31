Число «зебр» предложили сократить в Барнауле: городским перекресткам устроили министерский рейд

30 октября Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края, вместе с активистами, представителями власти и ГИБДД осмотрел несколько пешеходных переходов краевой столицы. Эксперты признали, в Барнауле аварийность постепенно снижается, однако назвать безопасными все дороги города пока нельзя.

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Борьба с пережитками прошлого

Первый пешеходный переход, который осмотрели специалисты, находится на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина. Ранее этот перекресток являлся устойчивым местом концентрации ДТП.

В 2017 году там произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека. В 2018 году — пять ДТП, травмы получили шесть горожан.

Для повышения безопасности на этом участке установили светофоры, а также ограждения на подходах к пешеходным переходам. Андрей Дорош, начальник отдела организации дорожного движения управления дорожного хозяйства минтранса региона, отметил, что меры оказались действенными и принесли положительный результат.

Андрей Дорош. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

За девять месяцев 2019 года на этом перекрестке еще не было аварий с пострадавшими. Кроме того, установка светофоров позволила дополнительно разгрузить улицу Гоголя.

Андрей Дорош отметил, что вопросы безопасности всегда учитывают на стадии проектирования. Так, при реконструкции дороги берут во внимание места концентрации ДТП и уровень аварийности.

«Проект разрабатывает институт, утверждает владелец дорог. Соответственно он и берет на себя ответственность», — сказал начальник отдела организации дорожного движения управления дорожного хозяйства минтранса.

Также ежемесячно проводят анализ текущей аварийности, выявляют места концентрации ДТП. Специалисты обследуют опасные участки и смотрят, как можно исправить ситуацию. При необходимости там могут установить дорожные знаки.

Осмотр пешеходных переходов Барнаула. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

«Если на участке произошло три ДТП одного вида, то это уже место концентрации. Стараемся принимать меры против этой ситуации», — заявил Андрей Дорош.

Он добавил, что сегодня формируется реестр пешеходных переходов с недостатками, и каждый муниципалитет разрабатывает программу по приведению их в соответствие. Кроме того, Андрей Дорош признал, что нерегулируемые пешеходные переходы через четыре полосы без дополнительной защиты пешеходов нельзя считать безопасными.

«Это пережитки прошлого, ГОСТы меняются. В советское время не было требований по обустройству островков безопасности, а сейчас появились. Существующих пешеходных переходов много. Поэтапно все устраняем», — добавил Андрей Дорош

Опасный перекресток у вокзала

Перекресток проспект Строителей — площадь Победы — проспект Социалистический в 2017 и 2018 годах был местом концентрации ДТП. За два года в авариях пострадали 17 человек.

Здесь установили ограждения на подходах к пешеходным переходам, комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, изменили режим работы светофоров.

Осмотр пешеходных переходов Барнаула. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

В этом году на участке произошло два столкновения, в которых пострадали три человека. Валерий Ведяшкин, начальник горотдела организации дорожного движения, отметил, что зачастую водители совершают левый поворот по проспекту Строителей в сторону вокзала, не убеждаются в безопасности и случается столкновение.

При этом для профилактики здесь часто работают сотрудники ГИБДД.

«Если ситуация не изменится, то будем думать об изменении организации дорожного движения. Это единственный способ, который поможет снизить аварийность. Либо запрет левого поворота, либо „расщепление“ режимов работы светофора», — сказал Валерий Ведяшкин.

При этом он отметил, что при изменении работы светофоров пропускная способность проспекта Строителей в два раза снизится. Сначала будет ехать один поток, а потом другой.

Проспект Строителей и Красноармейский могут встать в большой пробке. Валерий Ведяшкин подчеркнул, что пока этот участок не является местом концентрации ДТП. Решения будут принимать по итогам года.

Одной из проблем этого участка также является то, что часто пешеходы переходят перекресток между трамвайными остановками по диагонали, нарушая ПДД. Ситуацию могли бы изменить специальные пешеходные переходы, по которым можно сделать это законно.

Однако для их появления нужно менять знаки и разметку. Валерий Ведяшкин отметил, что в будущем будут определять участки, на которых могут появиться диагональные пешеходные переходы.

Министр транспорта спросил, почему нельзя просто немного перенести трамвайную остановку. Ему ответили, что по нормативу они должны быть разнесены, а не стоять напротив друг друга: «Рассмотрим с горэлектротрансом возможность размещения трамвайной остановки на этой стороне. У них ведь тоже своя ширина посадочной площадки».

Светофор. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

«Неверие в собственные силы, вот что может вас погубить» — заметил в ответ Александр Дементьев.

Конфликт интересов и сокращение пешеходных переходов

Александр Дементьев сообщил, что власти принимают меры для повышения безопасности дорог Алтайского края. Объем средств, который предусмотрен по всем программам в год суммарно превышает 300 млн рублей.

Министр транспорта напомнил, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году количество погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения должно составить 3,7, на данный момент — 11,8 человек.

«По каждому случаю и виду ДТП должно быть свое конкретное мероприятие. Только такими конкретными шагами сможем достичь результата», — сказал Александр Дементьев.

По его словам, зачастую причина ДТП — возникновение конфликта интересов между водителями или автомобилистом и пешеходом. «Ликвидация таких конфликтных точек будет являться залогом того, что мы сможем перебороть эту ситуацию», — заявил Александр Дементьев.

Осмотр пешеходных переходов Барнаула. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

В настоящее время в краевой столице около 1700 пешеходных переходов. Министр транспорта сообщил, что их число нужно сокращать и отметил, что «зебра» должна быть совмещена с неровностью или со светофором. По его словам, пусть переходов будет меньше, но зато все они станут безопасными.

Отметим, что эксперты также осмотрели перекресток на проспекте Ленина, 187 напротив парка «Солнечный ветер». В 2018 году под колесами автомобилей там пострадали шесть человек.

Для повышения безопасности провели ремонт покрытия проезжей части, установили дублирующие дорожные знаки над проезжей частью со светофором и дополнительным освещением пешеходного перехода. В этом году аварий с пострадавшими на этом участке не зафиксировали.