ЧП на Незнайке: от подтопления рухнул столичный автомобильный мост

В Новой Москве в результате подтопления рухнул автомобильный мост через реку Незнайка.

Это произошло недалеко от населенного пункта Большое Покровское, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет, место ЧП огорожено. На месте работают специалисты экстренных служб.

Длина моста — 5 метров, ширина — 8 метров. Есть пути объезда.

Река Незнайка протекает по территории Московской области и Москвы, является левым притоком Десны, пишет bfm.ru.

МЧС распространяло экстренное предупреждение о ливне, грозе, крупном граде и усилении ветра до 17 метров в секунду до конца суток 10 июня. Ветер во время грозы днем в столице повалил 18 деревьев, которые повредили пять машин.