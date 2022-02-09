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Автоновости
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Что делать если прокололи шину, а запаски нет

Большинство автолюбителей уверены, что шиномонтаж в стационарных пунктах или на СТО надежнее. Но передовые кампании не останавливаются на достигнутом. Они предлагают своим клиентам новые разнообразные услуги. В числе которых и мобильный, или как его часто называют, выездной шиномонтаж круглосуточно. По качеству и полноте предлагаемых работ он практически не отличается от обычного стационарного.

Выездной шиномонтаж круглосуточно.
Выездной шиномонтаж круглосуточно.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Как выглядит передвижной комплекс выездного шиномонтажа

Чаще всего он смонтирован на базе легкового фургона типа «Форд транзит», «Газель» и подобных. Такие комплексы оснащены оборудованием, приспособленным для мобильной работы в полевых условиях. В автомобиле, используемом для мобильного шиномонтажа, установлен стандартный комплект станков и стендов, который применяется для шиномонтажных мастерских. Это специализированные установки по разбортовке-забортовке, станки для прокатки дисков, пневно-электроинструмент, предназначенный для автономной работы. Упор сделан на мобильность и автономность оборудования. Оно позволяет производить работы в любом месте, которое указал клиент в заявке, в любой день и в любой час. А при аварийном случае при проколе в дороге эта услуга оказывается значительно удобнее и экономичнее, чем вызов эвакуатора для транспортировки авто в стационарную СТО.

Многие компании, выполняющие работы по выездному шиномонтажу, расширяют свою деятельность. Пользуются популярностью услуги по продаже новых шин и дисков. В морозы автолюбителю всегда помогут с пуском двигателя, «прикурив» севший аккумулятор. Доставят и заменят технологические жидкости: топливо, масло, антифриз, тормозную жидкость. Всё это доступно клиентам в любом месте: во дворе дома, на городской улице, на даче, на загородном шоссе. Без очередей и поездок в магазины и автомастерские. С минимальными затратами личного времени. Популярна услуга по сезонному хранению шин на складах компании с соблюдением всех требований: температура, отсутствие прямых солнечных лучей, правильное расположение шин при хранении.

Выездной шиномонтаж круглосуточно на связи. Некоторые предлагают дополнительно услуги шиномонтажа и хранения шин. Главными преимуществами услуги выездного шиномонтажа являются оперативность, мобильность, круглосуточный выезд к клиенту и большой ассортимент выполняемых работ. Относительно новая услуга, которая пришла к нам из Европы уже завоевала своих сторонников среди клиентов и последователей среди предпринимателей.

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