Что делать если прокололи шину, а запаски нет

Как выглядит передвижной комплекс выездного шиномонтажа
Чаще всего он смонтирован на базе легкового фургона типа «Форд транзит», «Газель» и подобных. Такие комплексы оснащены оборудованием, приспособленным для мобильной работы в полевых условиях. В автомобиле, используемом для мобильного шиномонтажа, установлен стандартный комплект станков и стендов, который применяется для шиномонтажных мастерских. Это специализированные установки по разбортовке-забортовке, станки для прокатки дисков, пневно-электроинструмент, предназначенный для автономной работы. Упор сделан на мобильность и автономность оборудования. Оно позволяет производить работы в любом месте, которое указал клиент в заявке, в любой день и в любой час. А при аварийном случае при проколе в дороге эта услуга оказывается значительно удобнее и экономичнее, чем вызов эвакуатора для транспортировки авто в стационарную СТО.
Многие компании, выполняющие работы по выездному шиномонтажу, расширяют свою деятельность. Пользуются популярностью услуги по продаже новых шин и дисков. В морозы автолюбителю всегда помогут с пуском двигателя, «прикурив» севший аккумулятор. Доставят и заменят технологические жидкости: топливо, масло, антифриз, тормозную жидкость. Всё это доступно клиентам в любом месте: во дворе дома, на городской улице, на даче, на загородном шоссе. Без очередей и поездок в магазины и автомастерские. С минимальными затратами личного времени. Популярна услуга по сезонному хранению шин на складах компании с соблюдением всех требований: температура, отсутствие прямых солнечных лучей, правильное расположение шин при хранении.
Выездной шиномонтаж круглосуточно на связи. Некоторые предлагают дополнительно услуги шиномонтажа и хранения шин. Главными преимуществами услуги выездного шиномонтажа являются оперативность, мобильность, круглосуточный выезд к клиенту и большой ассортимент выполняемых работ. Относительно новая услуга, которая пришла к нам из Европы уже завоевала своих сторонников среди клиентов и последователей среди предпринимателей.