Что представили на "Дне сибирского поля" "Барнаульский автоцентр КАМАЗ", "Автоцентр Юг" и "Автосила"

"День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ". "День сибирского поля-2018". Фото : архив ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ".

"Барнаульский автоцентр КАМАЗ" на "Дне сибирского поля" не новичок. Дилер самых популярных и продаваемых грузовиков на Алтае уже не первый раз представляет свою продукцию на агрофоруме. В этом году помимо уже известных сельхозпроизводителям моделей КАМАЗ-45143 автоцентр презентовал новинки из линейки "Евро-5" с "начинкой" от компании "Мерседес".

Сергей Сизов,

заместитель директора по продажам и закупкам ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ":

— Модель относительно молодая, но уже хорошо себя зарекомендовавшая. Недочеты предыдущего поколения грузовиков завод КАМАЗ постарался максимально доработать. Отзывы клиентов об этих автомобилях исключительно положительные.

На сегодняшний день "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" представляет специальную акцию для покупателей моделей "Евро-4". Скидка на данные модели составляет 212 тысяч рублей. Более того, при покупке через аккредитованные лизинговые компании можно получить дополнительные бонусы. Правда, желающим необходимо поторопиться: количество грузовиков "Евро-4" ограничено, т. к. в ПАО "КАМАЗ" активно идет обновление парка.

На сегодняшний день "Барнаульский автоцентр КАМАЗ" не только занимается продажей грузовых автомобилей, но и оказывает широкий спектр сервисных услуг. Дилер имеет несколько выездных бригад, работающих по всему Алтайскому краю и в Республике Алтай, а также две сервисные базы, способные одновременно принять до 20 автомобилей.

Самые свежие новинки представил на "Дне сибирского поля – 2018" и "Автоцентр Юг". LADA Vesta SE Сross, официальная презентация которой прошла совсем недавно, LADA XRAY сразу привлекли к себе внимание, как и уже полюбившиеся автомобилистам модели LADA Largus, LADA Granta и LADA 4х4.

Максим Янченко,

директор "Автоцентра Юг":

— Данные автомобили давно полюбились жителям Алтайского края. Модели LADA с высоким клиренсом и хорошей проходимостью прекрасно подходят для наших дорог. А оптимальное соотношение цены и качества, широкий выбор комплектаций на любую потребность и высокое качество сборки делают их еще более привлекательными. На данный момент у нас действует удобная программа trade-in. При покупке машины в кредит можно получить скидку. Могу сказать точно: тот, кто приходит в наш автосалон, без подарка не уходит.

Впервые в нынешнем году участником масштабного "Дня сибирского поля" стала компания "Автосила", официальный дилер сразу нескольких крупных предприятий, таких как "Ярославский моторный завод", автомобильный завод "УРАЛ", "Минский автомобильный завод" и других.

За время работы компания "Автосила" приобрела безупречную репутацию, заслуженный авторитет и доверие партнеров. Ее постоянными клиентами являются крупнейшие предприятия Алтайского края в тяжелой промышленности, строительной, лесозаготовительной отрасли, агропромышленном комплексе Алтайского края.

Любовь Разоренова,

маркетолог "Ярославского моторного завода":

— На "Дне сибирского поля" мы представляем нашу основную продукцию – дизельные двигатели от 150 до 800 лошадиных сил и запасные части к ним. Компания "Автосила" – это наш надежный партнер и официальный дилер. Хочу отметить, что продукция "ЯМЗ" достаточно востребована в Алтайском крае, дизельные двигатели устанавливаются на грузовые автомобили различных модификаций. Наше предприятие открыто для сотрудничества.

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