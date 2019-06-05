Что такое каршеринг, кто им пользуется и кому ГИБДД хочет запретить эту услугу

ГИБДД планирует запретить водителям, которые регулярно нарушают правила, пользоваться каршерингом — услугой аренды автомобиля. Эта опция популярна во многих городах России. Рассказываем, в чем преимущество каршеринга, зачем нужен такой запрет и что об этом думают эксперты.

Что такое каршеринг и кто им пользуется

Каршеринг — это аренда автомобиля у профильной компании, сообщает «Лайфхакер». В разных точках города припаркованы машины с ключами. Их можно найти через специальные мобильные приложения.

Машину можно арендовать на короткий срок или даже на сутки. Пользователи услуги могут не заботиться о содержании автомобиля: она просто берут машину на необходимый срок.

Каршеринг подходит для активных людей, которые нуждаются в автомобиле, но не хотят обременять себя личным транспортом.

Автомобиль. Собака. Поездка СС0

Что за запрет и зачем он нужен

В ГИБДД планируют запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают ПДД и хотя бы раз были лишены прав. Об этом сообщают «Известия».

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сказал Роман Мишуров, начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России.

Сейчас в Госавтоинспекции обдумывают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний.

Автомобиль СС0

Что думают эксперты

Мнения экспертов разделились. Часть специалистов поддерживает инициативу ГИБДД. «Москва 24» приводит мнение сооснователя каршеринговой компании BelkaCar Екатерины Макаровой:

«В наших интересах не принимать злостных нарушителей либо избавляться от них в процессе использования клиентом сервиса», — считает она.

Другие эксперты говорят, что не уверены в правомерности запрета. Такую точку зрения высказал глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин, сообщают «Известия» со ссылкой на эфир НСН. Эксперт считает, что инициатива ГИБДД расходится с Кодексом об административных правонарушениях: