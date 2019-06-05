Что такое каршеринг, кто им пользуется и кому ГИБДД хочет запретить эту услугу

Что такое каршеринг и кто им пользуется
Каршеринг — это аренда автомобиля у профильной компании, сообщает «Лайфхакер». В разных точках города припаркованы машины с ключами. Их можно найти через специальные мобильные приложения.
Машину можно арендовать на короткий срок или даже на сутки. Пользователи услуги могут не заботиться о содержании автомобиля: она просто берут машину на необходимый срок.
Каршеринг подходит для активных людей, которые нуждаются в автомобиле, но не хотят обременять себя личным транспортом.
Что за запрет и зачем он нужен
В ГИБДД планируют запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают ПДД и хотя бы раз были лишены прав. Об этом сообщают «Известия».
«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сказал Роман Мишуров, начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России.
Сейчас в Госавтоинспекции обдумывают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний.
Что думают эксперты
Мнения экспертов разделились. Часть специалистов поддерживает инициативу ГИБДД. «Москва 24» приводит мнение сооснователя каршеринговой компании BelkaCar Екатерины Макаровой:
«В наших интересах не принимать злостных нарушителей либо избавляться от них в процессе использования клиентом сервиса», — считает она.
Другие эксперты говорят, что не уверены в правомерности запрета. Такую точку зрения высказал глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин, сообщают «Известия» со ссылкой на эфир НСН. Эксперт считает, что инициатива ГИБДД расходится с Кодексом об административных правонарушениях:
«Если человек отбыл наказание, уплатил штраф или истек срок лишения права управлять транспортным средством, всё, потом еще год, и он считается не подвергавшимся административному наказанию»