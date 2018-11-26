Что выгоднее – купить автомобиль в кредит или накопить?

Покупатели новых автомобилей делятся на два практически равных лагеря: одни подолгу копят деньги, а другие не откладывают обновление семейного автопарка и оформляют кредит. Какой способ выгоднее? Выясним это на конкретных примерах.

О чем говорит статистика

В 3-м квартале 2018 года доля автомобилей, приобретенных в кредит, составила 50,3%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй. В последние три года эта доля стабильно держится примерно на одном уровне.

Автокредиты. Плюсы и минусы

+ Получаем и используем автомобиль сразу;

+ Защищаемся от повышения цен, по сути фиксируя стоимость авто;

+ Получаем предсказуемый, четкий график платежей;

— Переплата за счет оплаты процентов;

— Часто одновременно с кредитом приходится оплачивать страховку;

— Платежи нужно вносить регулярно. За просрочки банк будет штрафовать.

Накопление. Плюсы и минусы

+ Не нужно переплачивать проценты и иные платежи;

+ Накопления выполняют роль подушки безопасности: в форс-мажорной ситуации их можно потратить на другие нужды;

— Копить, в большинстве случаев, придется долго. Например, чтобы накопить 700 тыс. рублей потребуется три года откладывать по 20 тыс. рублей ежемесячно;

— Предыдущий автомобиль все это время будет стареть. А чем выше возраст автомобиля, тем больше денег уходит на его эксплуатацию и ремонт;

— Инфляция будет постепенно «подъедать» накопления.

— Цены на автомобили растут.

— Накопления требуют финансовой дисциплины и напряжения силы воли.

Что думают эксперты

17 ноября «Коммерсантъ» написал, что авторынок переживает кредитный бум: объемы выдачи превысили докризисные.

В крупнейшем по объему рынка в Алтайском крае автосалоне -Автоцентре АНТ — называют еще одну причину востребованности автокредитов: условия по кредитным программам становятся все привлекательнее.

Анастасия Золотарева,

руководитель клиентской службы и маркетинга Автоцентра АНТ-официального дилера Hyundai:

В настоящий момент покупка нового автомобиля стала еще проще благодаря наличию лояльных и доступных кредитных программ. Если учесть такие факторы как возможное повышение цен и рост ставки НДС, то становится очевидно: выгоднее приобрести новую машину здесь и сейчас. Рассмотрим, на какой автокредит могут рассчитывать покупатели Hyundai у официального дилера в Барнауле, в Автоцентре АНТ. Сейчас действуют самые разнообразные кредитные условия на покупку автомобиля: Возможно купить автомобиль без первоначального взноса. Можно получить кредит без подтверждения дохода — по двум документам: паспорт и водительское удостоверения; Уникальный кредит по ставке 0,1% годовых; Специальная программа «Старт» с остаточным платежом. Этот кредит уникален тем , что ежемесячные платежи снижены в среднем в два раза , по сравнению с обычным кредитом. Это достигается за счет того , что вы ежемесячно платите только проценты за пользование кредитом , а остаточный платеж выплачивается в конце срока. Через три года покупателю предлагается продлить кредит , погасить остаток или обменять свой автомобиль на новый по программе трейд-ин.

Сколько конкретно нужно будет платить

В Автоцентре АНТ поделились несколькими расчетами по кредитным программам Hyundai.

Например, бестселлер рынка Hyundai Solaris стоит от 711 тыс. рублей. 1 вариант — стандартный кредит на 5 лет , с первоначальным взносом 20% - 143тыс.руб., ежемесячный платеж составит 13 тыс.руб.

с первоначальным взносом 20% - 143тыс.руб., ежемесячный платеж составит 13 тыс.руб. 2 вариант — кредит на 5 лет , без первоначального взноса , ежемесячный платеж составит 17тыс.руб.

без первоначального взноса ежемесячный платеж составит 17тыс.руб. 3 вариант — кредит на 3 года по специальной программе «Старт» с остаточной стоимостью 45%, первоначальным взносом 30% - 213тыс.руб., ежемесячный платеж составит 8 тыс.руб.

Возьмем для примера другой популярный кроссовер — Hyundai Creta. Стоимость автомобиля от 922 тыс. рублей. 1 вариант — стандартный кредит на 5 лет , с первоначальным взносом 20% - 185тыс.руб., ежемесячный платеж составит 17 тыс.руб.

с первоначальным взносом 20% - 185тыс.руб., ежемесячный платеж составит 17 тыс.руб. 2 вариант — кредит на 3 года по специальной программе «Старт» с остаточной стоимостью 45%, первоначальным взносом 30% - 277тыс.руб., ежемесячный платеж составит 11 тыс.руб.

3 вариант — кредит на 5 лет по специальной ставке 0,1% годовых с первоначальным взносом 50% - 461тыс.руб., ежемесячный платеж составит 12,5 тыс.руб.

Автоцентр АНТ приглашает всех, кто давно мечтает о новом автомобиле, пройти тест-драйв автомобилей обновленного модельного ряда Hyundai. Сотрудники кредитно-страхового отдела дилерского центра помогут подобрать кредитную программу на индивидуальных условиях и подать онлайн-анкету в банк.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru

*Ежемесячный платеж по программе Hyundai «Старт» с учетом госпрограммы льготного автокредитования, исходя из цены Solaris 1.4 6MT Актив 694 900 р. при условии: первоначальный взнос 319 654 р., сумма кредита 375 246 р.,

Гарантированная остаточная стоимость (часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока кредита, далее — ОС) — 312 705р.

0р. первоначальный взнос на Solaris при условии: процентная ставка — 9,9%, срок кредита 36 мес., ОС — 45% от цены на момент покупки. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита. ООО «Русфинанс Банк». Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Предложение ограничено, все расчеты и условия действительны по состоянию на 01.11.18, не оферта. 3 Гарантия производителя 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, с учетом ограничений, изложенных в сервисной книжке. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. Подробности на www.hyundai.ru Реклама.

Ежемесячный платеж по программе Hyundai, исходя из цены Creta 1.6 6MT 2WD Start (Старт) 904900,00 р. при условии: первоначальный взнос 407 205 р., сумма кредита 497 695 р., срок кредита 36 мес.; процентная ставка 9,9% годовых. Гарантированная остаточная стоимость (часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока кредита, далее — ОС) — 407 205р.

0р. — первоначальный взнос на Creta при условии: процентная ставка — 9,9%, срок кредита 36 мес., ОС — 45% от цены на момент покупки. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита. ООО «Русфинанс Банк». Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Предложение ограничено, все расчеты и условия действительны по состоянию на 01.11.18, не оферта. 3 Гарантия производителя 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, с учетом ограничений, изложенных в сервисной книжке. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. Подробности на www.hyundai.ru Реклама.