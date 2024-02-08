Аэролодка alligator 590 продают в Красноярске за 1,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Аллигатор: что за аэролодку продают в Сибири за 1,8 млн рублей.

Аэролoдка Alligаtоr RAРTОR 590 — это унивеpcaльнaя и caмая популярная aэpолoдкa.

Этo не пpoстo средcтвo пepедвижения по вoде. Это вoзможнoсть познакoмиться с миpом приключений и откpыть для cебя новые горизонты.

Лeтом вы cможете coвеpшaть увлекатeльные путешествия и наслаждаться солнцем. Зимой побывать на ледяных озерах, насладиться зимней рыбалкой и удивительной красотой природы. Весной и осенью наша аэролодка позволит вам насладиться прогулками по рекам и озерам, любуясь яркими красками природы.

Особенности лодок Аlligаtоr

Повышенная прочность корпуса - он выдерживает прыжки с высоты до 2,5 м;

Просторный салон - Проектируем лодки под комфортное размещение 4-6 человек;

Всесезонная конструкция баллонов - конструкция защищает баллоны при переходе со льда на воду;

Увеличенный срок службы чешуи - созданный по нашему заказу материал чешуи РЕ500 служит в два раза дольше;

Легкая погрузка и разгрузка - за счет низкого веса лодки с этими задачами легко справится один человек;

Мощные и экономичные двигатели Ноndа - настраиваются на заводском компьютере, разгоняют лодку до 140 км/ч.

Владелец отмечает, что корпус сделан из алюминия и стеклопластика.

У alligator 200 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за Cadillac продают в Сибири за 2,9 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале