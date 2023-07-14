14 июля
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Автоновости

Что за автомобиль. о котором мечтает каждая семья, продают по доступной цене в Барнауле

Toyota Wish 2009 года выпуска продают за 1,1 млн рублей в Барнауле. Его название оправдывает себя, так как о минивэне мечтает каждая семья.

Toyota Wish 2009 года выпуска за 1,1 млн рублей
Toyota Wish 2009 года выпуска за 1,1 млн рублей
Drom.ru

Эксперты Drom.ru отмечают, что Toyota Wish рассчитан на разный вкус и любой образ жизни, в том числе активный. Его габариты составляют 4590 - 1720 - 1590.

В создании Wish автостроители, в первую очередь, учитывали доступную цену, легкость в управлении, вместимость и экономию топлива.

Внешний вид автомобиля отличается стильностью и функциональностью. Салон отделан мягкой тканью. Для удобства пассажиров по салону рассредоточены многочисленные держатели, крючки, подстаканники.

В комплектацию Wish включены автоматическая система кондиционирования и дополнительный индикатор ECO, который подсказывает водителю наиболее эффективный режим работы двигателя.

В салоне представлено три ряда сидений, их расположение можно менять в самых различных комбинациях.

У Toyota Wish бензиновый двигатель на 1,8 л, коробка передач - вариатор и 144 лошадиных сил.

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