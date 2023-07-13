13 июля
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Автоновости

Яркий, как из мультика. Редчайший BMW, которому уже 75 лет, продают почти за миллион рублей

Редкий BMW 321, который вышел 1948 года, продают за 950 тыс. рублей в Барнауле. Это уникальная находка на алтайском авторынке.

Барнаульский BMW 321
Барнаульский BMW 321
Drom.ru

BMW 321 - компактный шестицилиндровый автомобиль , выпускавшийся в период с 1938 по 1941 год. После 1945 года производство данной модели возобновилось на заводе в Айзенахе и продолжалось до 1950 года.

В Россию изящные седаны и кабриолеты попали благодаря Альберту Зайдлеру, ответственного за производство мотоциклов в Айзенахе. Он показал модель 321 маршалу Жукову и добился от него заказа на пять новых автомобилей.

Данный автомобиль представлен в виде двухдверного кабриолета. Он выкрашен в ярко-синий и белые цвета. Салон отделан голубой кожей. Кажется, что на такой яркой машине может разъезжать только герой какого-нибудь мультфильма.

Барнаульский BMW 321
Барнаульский BMW 321
Drom.ru
Барнаульский BMW 321
Барнаульский BMW 321
Drom.ru

Вот так выглядят другие представители модели:

Владелец заявляет, что это реплика. Несмотря на почтенный возраст, по словам продавца, BMW все еще на ходу. Его пробег - 10 тыс. км.

У BMW 321 бензиновый двигатель на 2 л, механическая коробка передач, 45 лошадиных сил и задний привод.

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