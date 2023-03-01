Что за дерзкого ягуара в белом цвете продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Jaguar F-Pace 2018 года выпуска продают за 4,7 млн рублей в Барнауле. В нем сочетаются городская маневренность и спортивный дух. Объявление размещено на Drom.ru.

Jaguar стал первым в истории кроссовером, который рискнул конкурировать с именитыми BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK.

Он быстрый, маневренный и довольно легкий. Почти 80% автомобиля состоит из алюминия. Отдельные части машины создали из композитных материалов и магния.

Jaguar выкрашен в белый цвет. У него вытянутый перед с подвеской с двумя поперечными рычагами. Сзади применена схема Integral Link.

Салон отделан кожей коричневого цвета фирмы Grained (Taurus). Приборную панель украшает 10-дюймовый сенсорный дисплей с проекцией на лобовое стекло. В салоне есть подсветка до 10 цветов.

Есть функция управления и запуска автомобиля через приложение телефона.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 380 лошадиных сил. До «сотки» Jaguar разгоняется всего за 5,5 секунд. Его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 12 л на 100 км в городе, 7 л — на трассе и 8,9 л — в смешанном режиме.