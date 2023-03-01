1 марта
﻿
Автоновости

Что за дерзкого ягуара в белом цвете продают за 4,7 млн рублей в Барнауле

Jaguar F-Pace 2018 года выпуска продают за 4,7 млн рублей в Барнауле. В нем сочетаются городская маневренность и спортивный дух. Объявление размещено на Drom.ru.

Jaguar F-Pace за 4,7 млн рублей
Jaguar F-Pace за 4,7 млн рублей
Drom.ru

Jaguar стал первым в истории кроссовером, который рискнул конкурировать с именитыми BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK.

Он быстрый, маневренный и довольно легкий. Почти 80% автомобиля состоит из алюминия. Отдельные части машины создали из композитных материалов и магния.

Jaguar выкрашен в белый цвет. У него вытянутый перед с подвеской с двумя поперечными рычагами. Сзади применена схема Integral Link.

Салон отделан кожей коричневого цвета фирмы Grained (Taurus). Приборную панель украшает 10-дюймовый сенсорный дисплей с проекцией на лобовое стекло. В салоне есть подсветка до 10 цветов.

Есть функция управления и запуска автомобиля через приложение телефона.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 380 лошадиных сил. До «сотки» Jaguar разгоняется всего за 5,5 секунд. Его максимальная скорость — 250 км/ч.

По паспорту, автомобиль потребляет 12 л на 100 км в городе, 7 л — на трассе и 8,9 л — в смешанном режиме.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость