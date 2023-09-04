Что за Dodge Challenger как из песни "Каспийского груза" продают в Барнауле за 3,9 млн рублей

Dodge Challenger в 2020 относился к третьему поколению, выпускался в кузове купе. Автомобиль комплектовался моторами объемом: 3.6, 5.7, 6.2, 6.4 л. В 2020 году Dodge Challenger остался без рестайлинга.
Внутри красного автомобиля такой же красный салон, который никого не оставит равнодушным.
У Dodge Challenger есть электроусилитель руля, спортивная подвеска, галогенные фары, светодиодные ходовые огни.
А также в аварийной ситуации обязательно сработает дополнительный стоп-сигнал
"Машина огонь, куча эмоций и внимания!", - заявляет продавец.
Про этот автомобиль пел "Каспийский груз". Так что если вы фанат, то машина для вас.
У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л. Мощность составляет 305 лошадиных сил.
Ранее роскошный Hyundai Palisade продают за 6,9 млн рублей в Барнауле.