Шикарный Dodge Challenger 2020 года выпуска продают за 3,9 млн рублей в Барнауле.

Что за Dodge Challenger как из песни Каспийского груза продают в Барнауле за 3,9 млн рублей.

Dodge Challenger в 2020 относился к третьему поколению, выпускался в кузове купе. Автомобиль комплектовался моторами объемом: 3.6, 5.7, 6.2, 6.4 л. В 2020 году Dodge Challenger остался без рестайлинга.

Внутри красного автомобиля такой же красный салон, который никого не оставит равнодушным.

У Dodge Challenger есть электроусилитель руля, спортивная подвеска, галогенные фары, светодиодные ходовые огни.

А также в аварийной ситуации обязательно сработает дополнительный стоп-сигнал

"Машина огонь, куча эмоций и внимания!", - заявляет продавец.

Про этот автомобиль пел "Каспийский груз". Так что если вы фанат, то машина для вас.

У автомобиля бензиновый двигатель на 3,6 л. Мощность составляет 305 лошадиных сил.

Ранее роскошный Hyundai Palisade продают за 6,9 млн рублей в Барнауле.